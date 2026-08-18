Exportaciones de Ecuador a China crecieron 23% en el primer semestre de 2026

Las exportaciones de Ecuador hacia China crecieron en el primer semestre de 2026.

Las exportaciones de Ecuador hacia China crecieron durante el primer semestre de 2026, en un contexto de mayor intercambio comercial entre ambos países. Entre enero y junio, Ecuador exportó USD 3.644 millones al mercado chino, un incremento de aproximadamente 23% frente al mismo período de 2025, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).

China se ubicó así como el segundo socio comercial de Ecuador, después de Estados Unidos, y pasó a ser el principal socio si se considera exclusivamente el comercio no petrolero.

Los datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) muestran una variación ligeramente mayor: las exportaciones no petroleras hacia China crecieron 23,8% durante el primer semestre de 2026, frente a los USD 2.895,6 millones registrados en igual período de 2025.

La diferencia entre ambas cifras responde a la metodología y clasificación de cada fuente. El BCE reporta el valor de las exportaciones hacia China, mientras Fedexpor analiza específicamente el componente no petrolero.

Camarón y minerales concentran las ventas

El camarón fue el principal producto ecuatoriano vendido a China durante los primeros seis meses de 2026. Los envíos alcanzaron USD 1.917 millones, según datos citados por Primicias, lo que significa que China concentró más de la mitad de las exportaciones ecuatorianas de este producto.

El segundo gran rubro corresponde a los productos minerales, principalmente concentrados de cobre y plomo, con exportaciones por aproximadamente USD 1.373 millones durante el semestre.

La información de ProEcuador permite observar cómo comenzó este comportamiento en 2026. En enero, los principales sectores exportadores hacia China fueron:

Acuacultura: USD 333 millones, frente a USD 285 millones en enero de 2025.

USD 333 millones, frente a USD 285 millones en enero de 2025. Minería: USD 249 millones, frente a USD 114 millones un año antes.

USD 249 millones, frente a USD 114 millones un año antes. Banano y plátano: USD 15 millones, frente a USD 9 millones en enero de 2025.

En conjunto, estos tres sectores representaron cerca de USD 597 millones de las exportaciones ecuatorianas a China en enero de 2026.

El cobre gana peso en las exportaciones

La ficha de ProEcuador muestra también un fuerte incremento de algunos productos durante enero de 2026.

Los minerales de cobre y sus concentrados pasaron de USD 108 millones en enero de 2025 a USD 246 millones en enero de 2026. Es decir, más que duplicaron su valor en un año.

Los minerales de oro y sus concentrados también registraron un aumento significativo: pasaron de USD 6 millones a USD 47 millones.

En el sector acuícola, los demás langostinos congelados aumentaron de USD 215 millones a USD 256 millones, mientras que los langostinos enteros congelados pasaron de USD 44 millones a USD 54 millones.

Estos datos muestran que, además del camarón, la minería mantiene un peso cada vez mayor en la relación comercial entre Ecuador y China.

Ecuador todavía tiene déficit comercial con China

Aunque las exportaciones crecieron, las importaciones desde China aumentaron a un ritmo mayor.

Según el BCE, Ecuador importó USD 4.472 millones desde China entre enero y junio de 2026, un incremento de 28% frente al mismo período de 2025. Como resultado, el país registró una balanza comercial desfavorable de USD 828 millones con China.

En el comercio no petrolero, las exportaciones ecuatorianas sumaron USD 3.644 millones y las importaciones alcanzaron aproximadamente USD 4.465 millones, por lo que China también mantuvo un saldo negativo para Ecuador en este segmento.

¿Qué está comprando Ecuador a China?

Los datos de ProEcuador muestran que las importaciones ecuatorianas desde China están concentradas en bienes manufacturados y vehículos.

En enero de 2026, entre los principales productos importados estuvieron:

Teléfonos inteligentes: USD 42 millones, frente a USD 30 millones en enero de 2025.

USD 42 millones, frente a USD 30 millones en enero de 2025. Vehículos con motor de émbolo: USD 20 millones, frente a USD 8 millones.

USD 20 millones, frente a USD 8 millones. Vehículos propulsados únicamente con motor eléctrico: USD 15 millones, frente a USD 8 millones.

USD 15 millones, frente a USD 8 millones. Vehículos de peso inferior o igual a 4,54 toneladas: USD 14 millones, frente a USD 3 millones.

USD 14 millones, frente a USD 3 millones. Aparatos receptores de televisión: USD 14 millones, frente a USD 4 millones.

En enero de 2026, las importaciones desde China llegaron a USD 716 millones, mientras que las exportaciones ecuatorianas alcanzaron USD 665 millones, dejando un déficit comercial no petrolero de USD 51 millones para ese mes, según la ficha de ProEcuador.