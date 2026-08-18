Petroecuador ahorrará USD 13,2 millones al generar electricidad con gas de campos petroleros

Petroecuador puso en marcha proyectos para generar electricidad a partir del gas asociado a la producción de petróleo

Petroecuador implementó proyectos en los campos Auca y Guanta para reducir el consumo de diésel y aprovechar el gas asociado a la extracción de petróleo. Las iniciativas también permitirían disminuir más de 22 758 toneladas de CO al año, indicó la entidad este martes 18 de agosto del 2026.

Petroecuador puso en marcha proyectos para generar electricidad a partir del gas asociado a la producción de petróleo en los campos Auca, en Orellana, y Guanta, en Sucumbíos. Según la empresa pública, estas iniciativas representan un ahorro de USD 13,2 millones anuales para el Estado por la sustitución de diésel.

Los proyectos forman parte de las acciones anunciadas para mejorar la eficiencia energética de las operaciones petroleras y aprovechar el gas asociado que se produce durante la extracción de crudo.

Además del ahorro económico, Petroecuador estima una reducción de más de 22.758 toneladas de CO equivalente al año, debido a la menor utilización de combustibles fósiles para la generación de electricidad.

¿Cómo funciona el proyecto en el campo Auca?

En el campo Auca, ubicado en la provincia de Orellana, Petroecuador puso en operación el sistema denominado Blower II, una infraestructura destinada a la compresión y manejo del gas asociado para acondicionarlo y utilizarlo en la generación eléctrica.

Con esta implementación, la capacidad de generación eléctrica del campo pasó de 3,4 megavatios (MW) a 6 MW. El aprovechamiento de gas asociado también aumentó de 522 a 711 MSCFD (miles de pies cúbicos estándar por día).

De acuerdo con Petroecuador, el proyecto permite sustituir aproximadamente 9 900 galones de diésel diarios, lo que representa un ahorro estimado de USD 12 millones al año.

Guanta incorpora sistema bifuel

En el campo Guanta, en Sucumbíos, se implementó un sistema bifuel en las unidades de generación eléctrica.

La tecnología permite utilizar una mezcla de gas asociado y diésel para producir la electricidad que requieren las operaciones del campo petrolero.

Petroecuador calcula que este mecanismo permite reemplazar alrededor de 980 galones de diésel por día y genera un ahorro aproximado de USD 1,2 millones anuales.

¿Cuánto se ahorra con los dos proyectos?

Según Petroecuador, la suma de los ahorros estimados en Auca y Guanta alcanza los USD 13,2 millones anuales:

Campo Auca: USD 12 millones al año.

USD 12 millones al año. Campo Guanta: USD 1,2 millones al año.

Petroecuador sostiene que el aprovechamiento del gas asociado permite reducir costos de generación eléctrica, mejorar la confiabilidad de las operaciones y disminuir el consumo de diésel.

La empresa pública señala que estos proyectos buscan avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos hidrocarburíferos, al aprovechar un gas que se genera durante la producción petrolera para cubrir parte de las necesidades energéticas de los propios campos.