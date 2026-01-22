Colombia aplicará un gravamen del 30% a 20 productos provenientes de Ecuador

Las exportaciones de Ecuador hacia Colombia en los productos objeto de la medida ascienden aproximadamente a 250 millones de dólares.

El Gobierno de Colombia aplicará un gravamen del 30% a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, con la posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio. Así lo anunció el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo este jueves 22 de enero de 2026.

Esta medida se tomó un día después de que el presidente Daniel Noboa dispuso una 'tasa de seguridad' del 30% a las importaciones de Colombia "por la falta de reciprocidad" en la cooperación para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico.

El Gobierno de Colombia dijo que el gravamen "es una respuesta a la alteración de las condiciones del comercio bilateral generada por la decisión unilateral adoptada por Ecuador de imponer un arancel del 30% a productos colombianos a partir del mes de febrero".

La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Morales, indicó que la adopción del gravamen es "proporcional, transitoria y revisable y tiene como propósito mitigar los efectos económicos derivados de la decisión ecuatoriana".

“En el Gobierno del presidente Gustavo Petro hemos fortalecido la capacidad institucional del Estado para actuar de manera técnica, proporcional y conforme a la normativa vigente cuando se alteran las reglas que han regido el comercio entre los países", dijo Morales

"Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas”, añadió la ministra colombiana.

Morales señaló que no se renuncia al diálogo ni a la búsqueda de una solución en el marco de los canales diplomáticos e institucionales. “Estas medidas no buscan escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial entre los países", dijo.

