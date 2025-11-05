BID otorga nuevo crédito de USD 250 millones a Ecuador para comprar medicinas

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de USD 250 millones para mejorar la atención médica y adquirir medicamentos en Ecuador.

La Presidencia del Ecuador confirmó el crédito que según escribió el Gobierno permitirá "fortalecer la compra de medicamentos y mejorar la atención médica en todo el país".

Este financiamiento fue aprobado a través del proyecto “Mejora de la calidad de los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles”.

Entre estas enfermedades las más comunes son las cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas , que precisamente tiene una alta incidencia de casos en Ecuador, y requiere la compra y entrega de medicamentos de forma continúa.

Según los informes oficiales el abastecimiento en los hospitales del IESS llega a un 65%, y en los del Ministerio de Salud a un 45%.

Este proyecto se conversó en la reunión del presidente, Daniel Noboa, el pasado 4 de noviembre, con Jordan Schawartz, vicepresidente ejecutivo del BID, y Roberto Izuerieta, director del organismo en Ecuador.

Créditos del BID en Ecuador

Por otra parte, con el BID el gobierno ecuatoriano mantiene varios créditos en curso entre los años 2023 a 2025, se han otorgado los siguientes desembolsos:

USD 250 millones (noviembre 2025) para la compra de medicamentos y fortalecer el sistema de salud pública.

USD 77 millones (junio 2025) en aval para respaldar la inversión privada en el sector eléctrico.

USD 3 millones en cooperación técnica para fortalecer la capacidad institucional del sector energético, específicamente para ARCONEL (junio 2025).

USD 400 millones (junio 2025) para fortalecer la prevención y respuesta del Estado.

USD 500 millones (agosto 2024) para fortalecer la sostenibilidad fiscal y la estabilidad del mercado monetario, apoyando el programa con el FMI.

USD 80 millones (noviembre 2023) para mejorar la vialidad rural, beneficiando a usuarios y comunidades en áreas de influencia