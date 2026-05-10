Balacera contra ocupantes de un vehículo en el centro de Guayaquil deja tres fallecidos

La Policía recoge evidencias tras la balacera registrada en Esmeraldas, entre Ayacucho y Pedro Pablo Gómez, centro de Guayaquil, el 10 de mayo de 2026.

Un nuevo ataque armado se registra en Guayaquil, y en pleno día de las madres. El hecho ocurrió la tarde de este 10 de mayo en el centro de la ciudad.

Según información preliminar, sujetos armados dispararon desde un vehículo contra otro automotor en las calles Esmeraldas, entre Ayacucho y Pedro Pablo Gómez.

En el vehículo atentado iban cuatro personas, tres de los ocupantes (dos hombres y una mujer) fallecieron. La cuarta pasajera resultó herida, al igual que un hombre, víctima colateral del ataque.

Decenas de ciudadanos se aglomeraron en la escena, para saber más sobre lo ocurrido. Según testigos, se escucharon al menos 30 disparos.

Eran cerca de las 13:30 de hoy 10 de mayo cuando sicarios dispararon decenas de balas contra un auto en el que se movilizaban cinco personas. El resultado: dos muertos y tres heridos. El hecho ocurrió en las calles Esmeraldas entre Ayacucho y Pedro Pablo Gómez, centro de… pic.twitter.com/nzjVXct2da — Periódico D'Una (@periodicodeuna) May 10, 2026

La Policía acudió al sitio para levantar los indicios, pero no se ha pronunciado sobre este nuevo hecho de violencia.