Balacera contra ocupantes de un vehículo en el centro de Guayaquil deja tres fallecidos
Según información preliminar, dos personas resultaron heridas, una de ellas sería víctima colateral del ataque armado.
La Policía recoge evidencias tras la balacera registrada en Esmeraldas, entre Ayacucho y Pedro Pablo Gómez, centro de Guayaquil, el 10 de mayo de 2026.
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Fecha de publicación
10 may 2026 - 17:00
Un nuevo ataque armado se registra en Guayaquil, y en pleno día de las madres. El hecho ocurrió la tarde de este 10 de mayo en el centro de la ciudad.
Según información preliminar, sujetos armados dispararon desde un vehículo contra otro automotor en las calles Esmeraldas, entre Ayacucho y Pedro Pablo Gómez.
En el vehículo atentado iban cuatro personas, tres de los ocupantes (dos hombres y una mujer) fallecieron. La cuarta pasajera resultó herida, al igual que un hombre, víctima colateral del ataque.
Decenas de ciudadanos se aglomeraron en la escena, para saber más sobre lo ocurrido. Según testigos, se escucharon al menos 30 disparos.
La Policía acudió al sitio para levantar los indicios, pero no se ha pronunciado sobre este nuevo hecho de violencia.
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