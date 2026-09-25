La cubeta de huevos sube de precio en Ecuador y ya supera los USD 4,50 en algunos comercios

La cubeta de huevos en Ecuador registra un incremento de precio.

Comprar huevos es ahora más costoso para los hogares ecuatorianos. Durante la cuarta semana de septiembre de 2026, el precio de la cubeta de 30 huevos grandes alcanzó los USD 3,80 en las granjas, mientras que al llegar a los puntos de venta el valor aumenta.

Para el consumidor final, la cubeta puede costar entre USD 4,30, o más de USD 4,50, dependiendo el lugar

En el caso de los huevos medianos y pequeños, la cubeta de 30 unidades se comercializa aproximadamente entre USD 3,90 y USD 4.

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El precio viene aumentando desde junio

El incremento no comenzó en septiembre. El precio de los huevos ha registrado varios cambios durante este año.

Entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, la cubeta de huevos grandes llegó a comercializarse en las granjas por menos de USD 2,20.

En marzo comenzó una recuperación del precio, seguida de una ligera reducción en mayo. Sin embargo, el valor volvió a incrementarse desde la última semana de junio.

¿Por qué subió el precio de los huevos?

Según Luis Poaquiza, coordinador del Clúster Avícola de Tungurahua, citado por Primicias, entre los factores que explican el incremento está la reducción en el número de gallinas ponedoras, lo que disminuye la cantidad de huevos disponibles en el mercado.

A esto se suman otros factores que presionan los precios, como el contrabando de huevos a través de las fronteras y el aumento de los costos de producción.