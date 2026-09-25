Cierres viales por concierto en Quito se ejecutarán desde este viernes 25 de septiembre 

El Estadio Olímpico Atahualpa volvió a pasar a manos de la Concentración Deportiva de Pichincha el 4 de julio del 2025 tras el resultado de una acción de protección.

Desde las 22:00 de este viernes 25 de septiembre de 2026 la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecutará cierres viales en los alrededores del Estadio Olímpio Atahualpa, en el norte de Quito.

El plan operativo se llevará a cabo por el concierto de Romeo Santos y Prince Royce, que se realizará la noche del sábado 26, en este escenario deportivo.

Viviana Morocho, Directora de operaciones de la AMT, detalló que a de 22:00 a 00:00 se cerrarán las calles Correa y Manuel María Sánchez, las laterales del estadio, y la av. 6 de Diciembre.

Mientras que el sábado, desde las 06:00 se realizará el cierre desde la av. Eloy Alfaro hasta la av. 6 de Diciembre.

Y a partir de las 23:00 se cerrará desde la av. Potugal hasta la av. Gaspar de Villarroel, y desde la av. De los Shyris hasta el estadio.

Morocho precisó que, quienes vivien cerca del estadio podrán circular con salvoconducto, es decir, la matrícula del vehículo o una planilla se servicios básicos.

Rutas alternas:

Para quienes circulan por este sector de la capital, las rutas alternas serán:

Av. Eloy Alfaro

Av. Amazonas

Av. América

Av. El Inca

Adicional se informó que la parada del Ecovía funcionará con normalidad hasta las 00:00 y la estación del Metro de Quito estará habilitada hasta las 23:00.

Se recomienda a la ciudadanía planificar los tiempos de traslado y de retorno a casa.