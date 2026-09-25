Bomberos extraen el cuerpo de una persona del río en El Chiche, en Quito

Un joven intentó quitarse la vida en el antiguo puente de El Chiche, en Quito

Una emergencia se registró la madrugada de este 25 de septiembre de 2026 en el sector de El Chiche, en el oriente de Quito. Una persona sin vida tuvo que ser extraída del río.

La alerta ingresó alrededor de las 05:44 desde el sector del antiguo puente de El Chiche. De inmediato se coordinó el desplazamiento de equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito, Policía Nacional y Dinased.

Al llegar al sitio, los bomberos realizaron el procedimiento para extraer el cuerpo del río. Posteriormente, el caso quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán realizar las investigaciones.

Cierre vial

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó sobre un cierre en el sector del antiguo puente de El Chiche, en la avenida Oswaldo Guayasamín, por esta emergencia.

Desde las 08:05, se mantiene cerrado un carril en sentido Tumbaco–aeropuerto. Los conductores que circulen por este sector deben reducir la velocidad y tomar precauciones.