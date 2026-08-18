Ecuador y China firman siete acuerdos de cooperación

Ecuador y China firmaron siete acuerdos de cooperación.

Ecuador y China suscribieron siete acuerdos, tras la reunión de Daniel Noboa y Xi Jinping, este martes 18 de agosto de 2026.

El mandatario ecuatoriano fue recibido en el Gran Palacio del Pueblo y luego se reunió con su homólogo chino.

La Presidencia de Ecuador indicó que se firmaron siete acuerdos de cooperación y trabajo conjunto.

Además, en la reunión se trató el apoyo de China a Ecuador ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

China apoyará a Ecuador en prevención, respuesta y recuperación. Se incluye en este plan el equipamiento médico, recursos materiales y cooperación tecnológica.

También se dotará a Ecuador de un sistema meteorológico apoyado en inteligencia artificial para el monitoreo climático.