Ecuador y China firman siete acuerdos de cooperación
Daniel Noboa cumple agenda oficial con el presidente chino Xi Jinping como parte de su gira que incluye además a Singapur y Vietnam.
Ecuador y China firmaron siete acuerdos de cooperación.
Presidencia
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Actualizada:
18 ago 2026 - 12:01
Ecuador y China suscribieron siete acuerdos, tras la reunión de Daniel Noboa y Xi Jinping, este martes 18 de agosto de 2026.
El mandatario ecuatoriano fue recibido en el Gran Palacio del Pueblo y luego se reunió con su homólogo chino.
La Presidencia de Ecuador indicó que se firmaron siete acuerdos de cooperación y trabajo conjunto.
Además, en la reunión se trató el apoyo de China a Ecuador ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.
China apoyará a Ecuador en prevención, respuesta y recuperación. Se incluye en este plan el equipamiento médico, recursos materiales y cooperación tecnológica.
También se dotará a Ecuador de un sistema meteorológico apoyado en inteligencia artificial para el monitoreo climático.
Fondos no reembolsables
- China asignará cerca de 28 millones de dólares en fondos no reembolsables para proyectos en Ecuador.
- Entre estos se incluyen la compra de 125 camionetas para patrullaje policial, fortalecimiento de servicios de quirófano y diálisis y un programa de reactivación productiva para la zona norte del Ecuador.
Cooperación en proyectos de educación, producción y gestión de riesgos
- Además, se asignarán 14,7 millones de dólares no reembolsables para proyectos de educación, producción y prevención de drogas.
Transformación digital aplicada a los sectores de agricultura, manufactura y salud
- La cooperación bilateral buscará el impulso a una relación fotovoltaica orientada a ampliar la capacidad de generación con tecnología moderna y energía renovable.
- Esta agenda incluye el mejoramiento de la eficiencia energética, la reducción de emisiones y aprovechamiento sostenible de los recursos.
Fortalecimiento del diálogo económico y comercial e inversiones
Comercio libre y multilateralismo
- Aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio para beneficio de ambos países.
Cooperación para el desarrollo de la industria verde y eficiencia energética
Cooperación bilateral en el ámbito de la comunicación: oportunidades de intercambio, aprendizaje mutuo y colaboración
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