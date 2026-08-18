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Política

Ecuador y China firman siete acuerdos de cooperación

Daniel Noboa cumple agenda oficial con el presidente chino Xi Jinping como parte de su gira que incluye además a Singapur y Vietnam.

Ecuador y China firmaron siete acuerdos de cooperación.

Presidencia

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

18 ago 2026 - 12:01

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Ecuador y China suscribieron siete acuerdos, tras la reunión de Daniel Noboa y Xi Jinping, este martes 18 de agosto de 2026.

El mandatario ecuatoriano fue recibido en el Gran Palacio del Pueblo y luego se reunió con su homólogo chino.

La Presidencia de Ecuador indicó que se firmaron siete acuerdos de cooperación y trabajo conjunto.

Además, en la reunión se trató el apoyo de China a Ecuador ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

China apoyará a Ecuador en prevención, respuesta y recuperación. Se incluye en este plan el equipamiento médico, recursos materiales y cooperación tecnológica.

También se dotará a Ecuador de un sistema meteorológico apoyado en inteligencia artificial para el monitoreo climático.

  1. Fondos no reembolsables

    • China asignará cerca de 28 millones de dólares en fondos no reembolsables para proyectos en Ecuador.
    • Entre estos se incluyen la compra de 125 camionetas para patrullaje policial, fortalecimiento de servicios de quirófano y diálisis y un programa de reactivación productiva para la zona norte del Ecuador.

  2. Cooperación en proyectos de educación, producción y gestión de riesgos

    • Además, se asignarán 14,7 millones de dólares no reembolsables para proyectos de educación, producción y prevención de drogas.

  3. Transformación digital aplicada a los sectores de agricultura, manufactura y salud

    • La cooperación bilateral buscará el impulso a una relación fotovoltaica orientada a ampliar la capacidad de generación con tecnología moderna y energía renovable.
    • Esta agenda incluye el mejoramiento de la eficiencia energética, la reducción de emisiones y aprovechamiento sostenible de los recursos.

  4. Fortalecimiento del diálogo económico y comercial e inversiones

  5. Comercio libre y multilateralismo

    • Aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio para beneficio de ambos países.

  6. Cooperación para el desarrollo de la industria verde y eficiencia energética

  7. Cooperación bilateral en el ámbito de la comunicación: oportunidades de intercambio, aprendizaje mutuo y colaboración

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