Desempleo abierto y oculto: las dos caras de la desocupación en Ecuador

La tasa de desempleo en Ecuador alcanzó el 3,1% a mayo de 2026.

El desempleo bajó al 3,1% en Ecuador durante mayo de 2026, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La cifra se redujo principalmene por la caída del desempleo abierto, según los reportes más recientes de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).

El reporte oficial confirma una reducción interanual frente al 4,1% registrado en mayo de 2025, lo que se traduce en aproximadamente 86 000 personas menos en situación de desocupación.

Sin embargo, detrás de la cifra general coexisten dos realidades estadísticas muy diferentes: los ciudadanos que buscan trabajo de manera activa y aquellos que han dejado de hacerlo temporalmente.

La brecha entre buscar y esperar un empleo

El mercado laboral ecuatoriano, que actualmente cuenta con una Población Económicamente Activa (PEA) de 8,9 millones de personas, divide el desempleo bajo criterios estrictos de búsqueda:

Desempleo Abierto Esta categoría agrupa a los ciudadanos que no tienen trabajo pero realizaron gestiones concretas para conseguirlo en las últimas cuatro semanas.

a los pero realizaron concretas para en las últimas cuatro semanas. En las mediciones mensuales de 2026, el desempleo abierto se ha situado entre el 2,8% y el 3,0%, consolidándose como el reflejo de la presión activa sobre el mercado de trabajo. Desempleo Oculto Corresponde a quienes están desocupados y no buscaron empleo en el último mes por factores coyunturales (espera de respuestas o inicio próximo de labores).

y en el último mes por (espera de respuestas o inicio próximo de labores). Según el monitoreo histórico del INEC, esta tasa se mantiene en niveles mínimos, oscilando entre el 0,3% y el 0,4% a nivel nacional.

Calidad del empleo e informalidad: los retos pendientes

El empleo adecuado o pleno (personas que ganan al menos el salario básico y cumplen la jornada legal) se ubicó en 36,6%, mostrando una estabilidad relativa frente al año anterior. Por otra parte, el subempleo registró una mejoría al descender al 18,3% (frente al 20,9% de mayo de 2025).

La tarea pendiente del mercado laboralen Ecuador es el sector informal, que abarca al 52,8% de la población ocupada a nivel nacional. Esta problemática se agudiza drásticamente según el territorio: mientras que en las áreas urbanas la informalidad afecta al 40% de los trabajadores, en las zonas rurales del país la cifra se dispara al 76%.