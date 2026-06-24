Superintendencia denuncia al Municipio de Quito por presunta alteración de datos catastrales

La Superintendencia de Ordenamiento Territorial presentó una denucnia contra el Municipio de Quito.

La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT) denunció en Fiscalía General presuntos delitos cometidos por el Municipio de Quito.

En la queja judicial constan presuntas modificaciones o alteraciones de información oficial en la base de datos de catastro, bajo su custodia.

Estos hallazgos fueron obtenidos de la ejecución de una acción no programada de control y una acción no programada de vigilancia, relacionadas con la actualización y remisión de la información catastral.

En este contexto, la Superintendencia dijo que verificó que Municipio "remitió información parcial en las diversas etapas de la investigación y, entre estas, se habrían realizado modificaciones o alteraciones injustificadas en las bases de datos".

"Por lo tanto, se determinó que la información catastral habría sido modificada por el GAD DMQ, con el propósito de pretender simular el cumplimiento normativo sobre la actualización y remisión de la información catastral a la SOT", añadió la entidad.

Según la Superintendencia, en este caso se habría cometido una presunta falsificación informática y una supuesta alteración de evidencias y elementos de prueba. Por lo tanto, solicita que Fiscalía abra una investigación.

El Municipio de Quito no se ha pronunciado sobre esta denuncia hasta las 12:40 de este miércoles 24 ded junio de 2026.