ADN pide a Fiscalía involucrar a más personas en investigación por el caso Progen

El asambleísta Esteban Torres junto a su bancada de ADN acudieron a entregar información en el caso PROGEN en la Fiscalía General.

La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) solicitó este miércoles 24 de junio de 2026 a la Fiscalía General del Estado que incorpore a tres nuevos actores dentro de la investigación del denominado caso Apagón, relacionado con presuntas irregularidades en contratos vinculados al sector eléctrico y a Progen.

El pedido fue presentado por el jefe del bloque legislativo, Esteban Torres, quien acudió a la Fiscalía junto a varios asambleístas oficialistas. La solicitud plantea que se vincule a José Walther Manrique Suárez y a las compañías Astrobryxa S. A. y Gestores Inmobiliarios Lightblue S. A.

Según Torres, estas personas y empresas habrían tenido participación en una estructura que operaba alrededor de la compañía estadounidense Progen Industries, firma que mantiene contratos bajo la lupa de las autoridades ecuatorianas.

Investigación apunta al destino de millonarias transferencias

El legislador señaló que la petición surge tras la información difundida días atrás por la Secretaría General de la Administración Pública, que reveló la existencia de cerca de 700 transferencias realizadas desde cuentas de Progen en Estados Unidos.

De acuerdo con los datos expuestos por el Gobierno, esos movimientos financieros habrían beneficiado a abogados, estudios jurídicos y diversas empresas. Ahora, las investigaciones buscan identificar a los accionistas y beneficiarios finales de esos recursos.

Torres aseguró que el objetivo principal es determinar quiénes se beneficiaron económicamente de los contratos investigados y establecer posibles responsabilidades dentro de la presunta trama de corrupción.

ADN descarta pedir vinculación de exfuncionarios

Durante su comparecencia ante los medios, Torres también fue consultado sobre la posibilidad de solicitar la vinculación de la exministra de Energía, Inés Manzano, y del actual ministro de Infraestructura y Tecnología, Roberto Luque, quienes han sido mencionados en el contexto de las investigaciones.

El asambleísta respondió que la sola mención de una persona dentro de un proceso no constituye evidencia suficiente para solicitar una vinculación formal. En cambio, argumentó que existen elementos relacionados con empresas que habrían recibido cerca de 20 millones de dólares mediante transacciones identificadas en la cooperación internacional.