Economía de Ecuador crecerá un 3,8% en 2025 y decrecerá en 2026, según proyección del BCE

La agricultura y sivicultura es uno de los segmentos que más han crecido en el país en 2025.

La economía de Ecuador crecerá un 3,8% en 2025, según la última proyección emitida por el Banco Central del Ecuador este lunes 15 de septiembre.

Según el organismo, el Producto Interno Bruto crecerá 1% más de lo que se proyectó inicialmente. De forma preliminar, se conoce que en el primer semestre del año, la economía creció un 3,9%, dice el informe.

Entre los sectores que más han crecido en el año, está la agricultura y silvicultura, con un crecimiento de 13%, frente a lo que se registró en 2024. El segundo rubro con mejor proyección es la manufactura de alimentos, con un crecimiento de 8,1%.

Esta proyección del BCE es menos optimista que la del Gobierno de Daniel Noboa. La ministra de Finanzas, Sariha Moya, ha dicho que se espera que la economía crezca entre 4% y 4,5% en 2025.

En cambio, la proyección del BCE para el PIB de 2026 es menos optimista. Se espera un incremento de 1,8%.