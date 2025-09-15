Economía de Ecuador crecerá un 3,8% en 2025 y decrecerá en 2026, según proyección del BCE
El Banco Central de Ecuador presentó su proyección de crecimiento para el 2026. En el primer semestre de 2025, la economía creció 3,9%.
La agricultura y sivicultura es uno de los segmentos que más han crecido en el país en 2025.
15 sep 2025 - 18:40
La economía de Ecuador crecerá un 3,8% en 2025, según la última proyección emitida por el Banco Central del Ecuador este lunes 15 de septiembre.
Según el organismo, el Producto Interno Bruto crecerá 1% más de lo que se proyectó inicialmente. De forma preliminar, se conoce que en el primer semestre del año, la economía creció un 3,9%, dice el informe.
Entre los sectores que más han crecido en el año, está la agricultura y silvicultura, con un crecimiento de 13%, frente a lo que se registró en 2024. El segundo rubro con mejor proyección es la manufactura de alimentos, con un crecimiento de 8,1%.
Esta proyección del BCE es menos optimista que la del Gobierno de Daniel Noboa. La ministra de Finanzas, Sariha Moya, ha dicho que se espera que la economía crezca entre 4% y 4,5% en 2025.
En cambio, la proyección del BCE para el PIB de 2026 es menos optimista. Se espera un incremento de 1,8%.
