Gobierno anuncia controles para constatar que se mantenga precio del gas a escala nacional

Personal de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos realizará controles en los centros de acopio y venta del gas.

El precio de venta al público del Gas Licuado de Petróleo (GLP), que se utiliza para el consumo doméstico, se mantiene en 1,65 dólares, indicó este lunes 15 de septiembre del 2025 la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

La entidad informó que se realizarán controles permanentes a escala nacional en los depósitos de distribución, centros de acopio y plantas de envasado, para constatar que se mantenga el precio de venta.

Además, exhortó a la ciudadanía a denunciar en caso de que haya cambios en el precio en los puntos de venta o especulación en el costo de este producto de uso doméstico.

Tras la eliminación del subsidio al diésel desde el pasado viernes 12 de septiembre, hay preocupación en la ciudadanía, de que el Gobierno también decida eliminar este subsidio. Sin embargo, la ministra de Economía, Sariha Moya, indicó que “no está en agenda”.

Yo se lo puedo garantizar, el gas no está en agenda. No se va a tocar el subsidio, porque es importante para el consumo de los hogares”, señaló en una entrevista concedida a Teleamazonas.