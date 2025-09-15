Gobierno anuncia que pagó USD 1,1 millones de compensación a más de 1 600 transportistas

Volqueteros se movilizan en el sector del TROJE y Ave Simón Bolívar, en Quito, este lunes 15 de septiembre del 2025.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte aseguró que canceló más de 1,1 millones de dólares en compensaciones a los transportistas tras la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador. La transferencia se realizó este lunes 15 de septiembre del 2025.

En un comunicado informó que se canceló a 1 665 transportistas de las modalidades intercantonal (rural, urbano y combinado), inter e intraprovincial.

Además, precisó que el número de beneficiarios seguirá en aumento, una vez que los propietarios de vehículos se registren en el portal oficial del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT): https://registro.mtop.gob.ec/#/login

Los conductores también pueden acercarse a los puntos de atención presencial que habilitó el Ministerio para atender a los transportistas.

Estos puntos estarán habilitados desde este lunes 15 de septiembre, como parte del proceso de inscripción para acceder a los incentivos productivos por la eliminación al subsidio al diésel.

Estos puntos estarán disponibles para brindar información y apoyo a los transportistas que deseen registrarse y requieran acompañamiento en el proceso, en el horario de 08:00 a 16:30.