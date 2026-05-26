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Economía

Economía de Ecuador creció 2,3% en el primer trimestre del 2026, según el BCE

Servicios, petróleo y manufactura impulsaron la recuperación económica del país durante los primeros meses del año.

El comercio fue una de las áreas con mayor crecimiento entre enero y marzo de 2026, según el BCE.

Ministerio de Economía.

Autor

Lizette Abril

Actualizado:

26 may 2026 - 17:50

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La economía de Ecuador registró un crecimiento acumulado de 2,3% entre enero y marzo de 2026, según el más reciente reporte del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAEc) publicado por el Banco Central del Ecuador.

El informe refleja una recuperación impulsada principalmente por sectores como servicios, petróleo y manufactura, en un escenario nacional marcado por desafíos energéticos y la inseguridad, además de un contexto de desaceleración económica global.

El crecimiento se sostuvo en servicios y petróleo

El informe del Banco Central señaló que, solo en marzo de 2026, el IMAEc tuvo un crecimiento interanual de 1,6%.

El sector servicios fue el principal motor de la economía, con un crecimiento de 2,4% y un aporte de 1 punto porcentual a la variación total. Según el reporte, este desempeño estuvo relacionado con:

  • Servicios financieros
  • Transporte y almacenamiento
  • Suministro de electricidad

Otro de los sectores que mostró una recuperación importante fue petróleo y minas, que creció 7,2%.

El Banco Central atribuyó este resultado al aumento de la producción petrolera privada y al incremento de exportaciones mineras

Manufactura y comercio con cifras positivas

La manufactura registró un crecimiento interanual de 1,3%, mientras que el comercio avanzó 0,6%, de acuerdo con el documento oficial.

La construcción también mostró señales de recuperación tras meses complejos y alcanzó una variación positiva de 0,8%

Agricultura se contrajo por desaceleración del cacao

No todos los sectores mostraron cifras positivas. La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca registraron una caída de 3,3%, acumulando tres meses consecutivos de contracción.

Según el Banco Central, esto ocurre en un contexto de desaceleración de la demanda internacional del cacao.

El sector no petrolero lideró el crecimiento

El reporte concluye que el componente no petrolero fue el principal sostén del crecimiento económico del país.

Mientras el IMAEc no petrolero creció 1,9%, el indicador petrolero presentó una contracción de 1,8%.

Pese a ello, las cifras reflejan una recuperación moderada de la actividad económica ecuatoriana durante el primer trimestre de 2026.

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