Luto en el fútbol: fallece a los 21 años Victor Udoh, exdelantero de Southampton y Royal Antwerp

El mundo del fútbol está conmocionado tras confirmarse el trágico y repentino fallecimiento del futbolista nigeriano Victor Udoh, a la temprana edad de 21 años. El joven atacante, que tuvo un prometedor paso por el Royal Antwerp de Bélgica y el Southampton de Inglaterra, fue hallado sin vida en Abuya, la capital de Nigeria.

La triste noticia fue oficializada este martes por sus antiguos clubes a través de emotivos comunicados. "Estamos devastados por el trágico fallecimiento de nuestro exjugador Victor Udoh.

Los pensamientos de todos en el club están con sus seres queridos en este momento extremadamente difícil", expresó el Southampton FC en sus redes sociales. Por su parte, el Royal Antwerp, institución donde Udoh se formó en Europa, manifestó su "profunda consternación" y envió apoyo a su familia.

Circunstancias bajo investigación

Aunque las autoridades locales de Nigeria aún no han emitido un dictamen oficial definitivo, las primeras informaciones de la prensa local apuntan a que el deceso ocurrió bajo "circunstancias sospechosas".

Reportes preliminares indican que el futbolista se encontraba en su país natal disfrutando de un periodo de descanso tras finalizar la temporada europea y que pudo haber sufrido una intoxicación por comida o alcohol durante una reunión.

Su excompañero Pierre Dwomoh reflejó el impacto de la noticia en redes sociales: "Me desperté con esto el martes por la mañana. Al principio piensas que algo así no puede ser real, hasta que hablas con sus familiares y te das cuenta de que esta pesadilla es verdad".

Una carrera en ascenso cortada de golpe

Victor Udoh, nacido en octubre de 2004, comenzó a llamar la atención internacional tras destacar en la academia Hypebuzz de Abuya. Su talento lo llevó rápidamente al fútbol europeo con el Royal Antwerp de Bélgica, donde anotó 12 goles en 21 partidos con el equipo filial antes de dar el salto al primer equipo.

Su proyección llamó la atención del Southampton inglés, club que lo fichó a principios de 2025 con un contrato de tres años y medio para su estructura de desarrollo. En busca de minutos en un primer equipo, Udoh acordó la rescisión mutua meses después para unirse al SK Dynamo České Budějovice de la República Checa, el cual fue su último equipo.

Además de sus condiciones en la cancha, Udoh era recordado con mucho cariño en su comunidad natal de Madalla, donde solía regresar durante sus vacaciones para distribuir alimentos y provisiones a familias de escasos recursos. La comunidad del fútbol internacional se une hoy en mensajes de apoyo y condolencias para despedir a una de las promesas africanas más queridas de su generación