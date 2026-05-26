¡EN VIVO! Sin Neymar, Santos recibe a Deportivo Cuenca en la última fecha de fase de grupos

Deportivo Cuenca se juega la vida este martes en territorio brasileño al visitar al mítico Santos en el Estadio Vila Belmiro, en el cierre definitivo del Grupo D de la Copa Sudamericana.

El 'Expreso Austral', que llega en la segunda posición con 6 puntos, depende de sí mismo para asegurar su continuidad en el torneo continental: una victoria los pondría con pie y medio en los octavos de final, mientras que un empate los mantendría a la expectativa de lo que ocurra entre San Lorenzo y Recoleta.

El partido arrancará a las 19:30 (hora de Ecuador) y contará con la transmisión en vivo de DSports y la plataforma DGO.

Para este crucial compromiso, el director técnico Jorge Célico pondría lo mejor de su arsenal, manteniendo la base defensiva y el bloque medio que ya sabe lo que es frenar al gigante paulista tras el triunfo en Azuay.

Por su parte, el conjunto local, que llega golpeado en el último lugar del grupo con 4 unidades pero con la obligación matemática de ganar, saldrá a presionar desde el primer minuto impulsado por su hinchada, configurando un escenario de alta tensión donde el cuadro morlaco deberá apelar a la inteligencia táctica y al contragolpe para traerse la clasificación a casa.

¿Qué necesita el Cuenca para clasificar?