Empresas de media tensión se sumarán al plan de ahorro eléctrico desde el 28 de septiembre

Las empresas de media tensión con mayor consumo se incorporarán desde el 28 de septiembre al esquema de reducción eléctrica que ya se aplica a grandes consumidores AV1 y AV2.

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, anunció en entrevista con Teleamazonas que desde el lunes 28 de septiembre comenzarán a incorporarse al plan de ahorro eléctrico empresas conectadas en media tensión.

El nuevo grupo se sumará a los consumidores de Alto Voltaje 1 y Alto Voltaje 2 (AV1 y AV2) que ya aplican para reducir su demanda y preservar las reservas de los embalses.

“Tenemos alrededor de 9 000 empresas o clientes, pero de ese grupo se elegirá a los que representan el mayor consumo." Juan Carlos Blum, ministro de Ambiente y Energía.

Según el ministro, los usuarios de media tensión que serán priorizados se encuentran principalmente en la Sierra.

La medida no incluiría automáticamente a los aproximadamente 9 000 clientes de este segmento de selección, sino a aquellos que tengan mayor peso en el consumo eléctrico.

AV1 y AV2 ya reducen su demanda

Para las empresas de media tensión seleccionadas, Blum indicó en Teleamazonas que el esquema contempla inicialmente una reducción un día a la semana.

“Desde el lunes iremos implementando el sistema para que sea equitativo y aporte realmente en conservar los embalses." Juan Carlos Blum, ministro de Ambiente y Energía.

El ministro agregó que el mecanismo se irá perfeccionando conforme evolucione la situación de los embalses, por lo que la forma de aplicación podrá ajustarse según el comportamiento del sistema eléctrico.

Por otra parte, los consumidores AV1 y AV2 tendrán desde el 1 de octubre una nueva tarifa eléctrica, cuyo valor todavía está siendo calculado por Arconel considerando, entre otros factores, los costos de la generación adicional.