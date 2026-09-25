Con fotos de su local y amenazas de muerte, sospechosos exigían USD 6 000 a panadero en Quito

Tres personas fuerons detenidas por la presunta extorsión a un panadero en el norte de Quito.

Un operativo simultáneo de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) permitió la aprehensión en flagrancia de tres presuntos integrantes del grupo delictivo 'La Mafia'.

Los sospechosos exigieron USD 6.000 a un comerciante del norte de Quito bajo constantes amenazas de muerte contra su familia y su negocio.

La investigación se activó luego de la denuncia de la víctima, un panadero de 57 años, quien comenzó a recibir llamadas y mensajes de intimidación vía WhatsApp desde el pasado 4 de septiembre de 2026.

Los extorsionadores le enviaron fotografías de su local comercial en el sector de Carcelén para demostrar que mantenían trabajos de perfilamiento previo.

Ante el temor a atentados violentos, el ciudadano llegó a realizar varios depósitos antes de acudir a la Policía.

Los sospechosos quedaron ingresados ​​a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes para la formulación de cargos por el delito de extorsión. @JohnReimberg

Redadas en Yaguachi y Carcelén

Con la información recabada y el asesoramiento a la víctima, los equipos especializados de la UNASE Pichincha y UNASE Guayas desplegaron la Operación "Libertad 1064" la tarde del miércoles 23 de septiembre de 2026.

El procedimiento se ejecutó mediante dos intervenciones estratégicas:

En Yaguachi (Guayas): Agentes especializados interceptaron y capturaron al primer involucrado.

Agentes especializados interceptaron y capturaron al primer involucrado. En Carcelén Bajo (Quito): En persecución ininterrumpida y articulación táctica, los uniformados aprehendieron a dos implicados más.

Los tres detenidos fueron identificados como Roberto V. (49 años), Laura H. (33 años) y Bryan M. (29 años), ninguno con antecedentes penales registrados.

Evidencias fijadas por la Policía

Durante los operativos de captura, las unidades de investigación fijaron los siguientes elementos como indicios de la causa:

4 teléfonos celulares utilizados para el perfilamiento y los mensajes extorsivos.

utilizados para el perfilamiento y los mensajes extorsivos. 1 scooter eléctrico.

1 comprobante de pago del dinero transferido por la víctima.

Tras ser sometidos a la valoración médica de rigor, los tres ciudadanos quedaron ingresados a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes para la formulación de cargos por el delito de extorsión.