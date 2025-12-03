Ecuador decomisa más de 1 000 TV BOX ilegales incautados en operativo internacional ‘404'

Ecuador ejecutó un importante operativo contra la piratería digital. En operativos realizados en Quito y Guayaquil se incautó más de 1 193 TV BOX ilegales que estaban preinstalados con aplicaciones destinadas a retransmitir contenido audiovisual sin autorización, informó el Servicio de Rentas Internas (SRI) este miércoles 3 de diciembre del 2025.

La mercancía, valorada en más de 26 835 dólares, fue retenida por no contar con documentación que respalde su origen legal o su ingreso regular al país, detalló la entidad en un comunicado de prensa.

Este despliegue en Ecuador formó parte de la operación internacional “404”, un megaoperativo realizado en varios países para bloquear sitios web, aplicaciones y dispositivos dedicados a la distribución de contenido pirata. El procedimiento fue liderado por el Ministerio del Interior, con el apoyo del Servicio de Rentas Internas (SRI) a través de su Departamento de Fedatarios Fiscales.

Según el SRI, los equipos decomisados estaban preinstalados con aplicaciones ilegales como MagisTV y FlujoTV, listas para retransmitir contenido pirateado.

Las autoridades explican que estos dispositivos son parte del ecosistema que alimenta un negocio ilícito cada vez más sofisticado, que impacta directamente en la industria audiovisual, afecta los ingresos del comercio formal y genera pérdidas tributarias para el Estado. “Estas acciones son preventivas y correctivas, y buscan contener el crecimiento del comercio ilícito”, señaló el SRI en un comunicado.

La operación “404” involucra a países como Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Reino Unido, Estados Unidos y Ecuador, que intercambian información, coordinan allanamientos y ejecutan bloqueos simultáneos de sitios y aplicaciones que lucran con contenido sin autorización de los propietarios.