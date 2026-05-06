Clausuran empresa responsable de explosiones en la vía a Salitre que dejaron viviendas afectadas

Personal del Municipio de Daule clausuró de forma preventiva a una cantera, responsable de las detonaciones que alarmaron a residentes de la vía a Salitre.

Dos fuertes detonaciones alarmaron a los residentes de al menos seis urbanizaciones de la vía a Salitre, este 5 de mayo de 2026.

La comunidad de La Aurora, en Daule, compartió imágenes de las explosiones, provocadas por una empresa que opera en la zona.

Además, detalló que la onda expansiva provocó vibraciones en los ventanales de las viviendas de las urbanizaciones:

Arboletta.

La Gran Vittoria.

Logare.

Savali.

Málaga 2.

Los Prados.

Intervención del Municipio de Daule

Tras el malestar ciudadano, el Municipio de Daule acudió a las instalaciones de la la empresa Ripconciv y ejecutó una clausura preventiva.

Según informaron desde el Cabildo, dicha empresa no notificó sobre la detonación que realizó en una cantera, ubicada en el área minera Abrecabuya de la vía a Salitre.

La Alcaldía elabora un informe técnico para la respectiva multa a la compañía, al tiempo que pide a la ciudadanía seguir denunciando las irregularidades.