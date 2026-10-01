Ecuador extiende desconexión eléctrica para grandes industrias mientras cae el nivel de Mazar 

Las empresas de alto voltaje tendrán 24 horas más de desconexión en medio del estiaje.

Las restricciones eléctricas para las empresas que más energía consumen en Ecuador se prolongan. La desconexión extraordinaria que comenzó el 29 de septiembre y que inicialmente debía durar 48 horas se extenderá 24 horas adicionales, hasta completar 72 horas.

La medida alcanza a consumidores de los segmentos Alto Voltaje 1 (AV1) y Alto Voltaje 2 (AV2), donde se encuentran grandes industrias, cementeras, siderúrgicas, mineras y otras compañías que demandan importantes cantidades de electricidad.

La ampliación ocurre mientras el sistema eléctrico ecuatoriano enfrenta las primeras semanas del estiaje 2026-2027, período en el que disminuyen los caudales de la vertiente amazónica y, con ellos, la capacidad de generación de varias de las principales centrales hidroeléctricas.

Mazar pierde reservas durante el estiaje

Uno de los indicadores que refleja la situación está en el embalse de Mazar, principal reserva de regulación del Complejo Hidroeléctrico Paute Integral.

Datos de Celec reportados este jueves muestran que, a las 11:00 del 1 de octubre, Mazar se encontraba en 2 131,5 metros sobre el nivel del mar. Su nivel máximo es de 2 153 metros, por lo que actualmente está 21,5 metros por debajo de esa cota.

Sin embargo, todavía mantiene un margen frente al nivel considerado crítico para la operación de la central Mazar. Esa cota está en 2 115 metros, es decir, el embalse se encontraba 16,5 metros por encima de ese punto este jueves.

Cuando alcanza ese nivel, la central Mazar comienza a salir de operación para evitar que los sedimentos afecten sus turbinas.

Mazar es especialmente importante porque el agua almacenada se aprovecha posteriormente en las centrales Paute-Molino y Sopladora. Las tres centrales que integran Paute Integral suman 1.757 MW de potencia instalada.

Coca Codo Sinclair también recibe menos agua

La reducción de los caudales también alcanza a Coca Codo Sinclair, la hidroeléctrica de mayor potencia instalada del país.

Entre las 00:00 y las 11:00 de este jueves, el caudal promedio registrado en Coca Codo fue de aproximadamente 166 metros cúbicos por segundo. Con esa disponibilidad de agua, la central generó en promedio alrededor de 690 MW durante ese período.

Para sostener una generación cercana a los 1 200 MW, la central requiere caudales de alrededor de 240 a 250 metros cúbicos por segundo. La diferencia muestra la presión que el estiaje comienza a ejercer sobre la oferta hidroeléctrica.

La situación ocurre además con generación firme pendiente de incorporarse al Sistema Nacional Interconectado.

Un informe de Cenace de junio de 2026 calculó que Ecuador requería incorporar cerca de 1 092,1 MW adicionales entre junio de 2026 y agosto de 2027. De ese monto, alrededor de 490 MW debían estar disponibles hasta octubre de este año.

El operador también estimó que, al considerar el crecimiento de la demanda, las necesidades para enfrentar el estiaje 2026-2027 podían acercarse a 1 391 MW de capacidad firme adicional.

Hasta mediados de septiembre, sin embargo, se habían incorporado 126,5 MW de nueva generación comercial, según información del Ministerio de Ambiente y Energía.

El 18 de septiembre, el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, anunció conversaciones con las empresas AV1 y AV2 para reducir voluntariamente su consumo durante el estiaje.

Entre las alternativas planteadas estaba originalmente desconectarse de la red durante un día a la semana y modificar jornadas de producción para trasladar parte del consumo hacia otros momentos.

Posteriormente, las restricciones aumentaron y el esquema llegó a contemplar 48 horas semanales de desconexión para los grandes consumidores.

Con las medidas iniciales para los consumidores de alto voltaje, el Gobierno calculaba reducir unos 3 100 MWh de consumo, equivalentes a cerca de 129 MW de potencia promedio, alrededor del 3% de la demanda nacional. El plan posteriormente se amplió a grandes consumidores de medio voltaje.

Ahora, además de ese esquema, las empresas enfrentan la desconexión extraordinaria iniciada el 29 de septiembre: primero se dispusieron 48 horas y este jueves se añadieron otras 24.

Las restricciones coinciden con otro cambio para los grandes consumidores. Desde este 1 de octubre, entró en vigencia el nuevo esquema tarifario aprobado por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel).

La tarifa media quedó fijada en USD 0,30 por kWh para los consumidores AV1 y USD 0,29 por kWh para los AV2. Los valores estarán vigentes para los consumos de octubre, noviembre y diciembre de 2026 y no modifican las tarifas residenciales.