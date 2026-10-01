Remesas superan cinco veces a la inversión extranjera en Ecuador el primer semestre de 2026

El envío de remesas creció el primer semestre de 2026. Estados Unidos es el país desde donde más se envía dinero a Ecuador.

Los dólares enviados por los migrantes ecuatorianos desde el exterior superaron ampliamente a los recursos que llegaron al país por inversión extranjera durante la primera mitad de 2026.

Entre enero y junio, Ecuador recibió cerca de USD 3 898 millones en remesas, mientras que la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó USD 715,5 millones, según las últimas cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) publicadas el miércoles 30 de septiembre del 2026.

Esto significa que, durante el primer semestre, las remesas fueron aproximadamente 5,4 veces mayores que la inversión extranjera directa que recibió el país.

Sin embargo, se trata de recursos con características y efectos distintos. Las remesas corresponden principalmente al dinero que los migrantes envían a sus familias y tienen un impacto directo en los ingresos y consumo de los hogares.

Mientras que la IED está relacionada con inversiones de empresas extranjeras en actividades productivas del país.

Remesas rozan los USD 3 900 millones

El flujo de remesas mantuvo una tendencia creciente durante los primeros seis meses del año.

En el primer trimestre, Ecuador recibió USD 1 856,7 millones, un incremento del 7,7% frente al mismo período de 2025.

Entre abril y junio ingresaron otros USD 2 041,3 millones, el mayor monto trimestral registrado. La cifra aumentó 9,9% frente a los primeros tres meses de 2026 y 2% en comparación con el segundo trimestre del año anterior.

Estados Unidos continúa siendo, por amplia diferencia, el principal origen de estos recursos. Solo durante el segundo trimestre llegaron desde ese país USD 1 602,9 millones, equivalentes al 78,5% de todas las remesas recibidas por Ecuador.

España ocupó el segundo puesto, con USD 278,8 millones.

La inversión extranjera también crece

La diferencia entre ambos flujos no significa que la inversión extranjera haya retrocedido durante 2026.

Por el contrario, la IED alcanzó USD 715,5 millones entre enero y junio, un crecimiento del 101,3% frente a los USD 355 millones registrados en el mismo período de 2025.

Es decir, la inversión extranjera se duplicó en un año, pero su volumen todavía equivale a menos de una quinta parte del dinero recibido mediante remesas.

Además, el segundo trimestre registró USD 237,9 millones de IED, frente a USD 114,7 millones en el mismo período de 2025.