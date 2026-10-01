Hallan los cuerpos de un hombre y una mujer con huellas de violencia en el norte de Quito

La Policía Nacional encontró los cuerpos de dos hombres en el norte de Quito la mañana de este jueves 1 de septiembre de 2026.

La violencia no da tregua en Quito. La mañana de este jueves 1 de octubre, dos personas —un hombre y una mujer— fueron encontradas sin vida en la vía pública en el barrio Jardines de San Juan, en Calderón, al norte de la capital.

De acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com, el hallazgo se registró aproximadamente a las 07:05, tras una alerta emitida al ECU-911.

Agentes de la Policía Nacional que patrullaban la zona se trasladaron a la calle Pasaje San Isidro 2 para verificar la emergencia.

Al llegar al sitio, los uniformados constataron la presencia de los dos cuerpos tendidos sobre la calzada.

De acuerdo con un reporte de la Policía Nacional, el hallazgo se registró aproximadamente a las 07:05 de este jueves 1 de septiembre de 2026. Policía Nacional

Según la información preliminar, ambas víctimas presentaban signos evidentes de violencia y heridas compatibles con el impacto de proyectiles de arma de fuego, confirmándose en el lugar que ya no contaban con signos vitales.

Tras el hallazgo, el personal policial acordonó la escena y coordinó con la Dinased y Criminalística para la recolección de indicios y el levantamiento de los cadáveres.

Las autoridades investigan las causas del hecho y la identidad de las víctimas.