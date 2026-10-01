Concurso para Fiscal General: 41 impugnaciones entran en fase de resolución en un plazo de dos días

El concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado superó la etapa de audiencias públicas de impugnación este jueves 1 de octubre de 2026.

La Comisión Ciudadana de Selección tiene un plazo de dos días para emitir las resoluciones de los 41 cuestionamientos presentados contra 26 postulantes.

Tres impugnaciones fueron archivadas

Las audiencias se desarrollaron entre el 14 de septiembre y el 1 de octubre. En total, se tramitaron 41 impugnaciones ciudadanas contra 26 aspirantes al cargo.

De ellas, tres fueron archivadas porque los ciudadanos que las presentaron no acudieron a las audiencias.

Concluidas las comparecencias, la Comisión Ciudadana de Selección deberá emitir una resolución motivada para cada caso y notificarla a las partes.

En esta etapa se determinará si las impugnaciones son aceptadas o rechazadas, según los argumentos y documentos incorporados en cada expediente.

Una vez notificadas las resoluciones, tanto los postulantes impugnados como los ciudadanos que presentaron los cuestionamientos podrán solicitar una apelación ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El Pleno revisará los expedientes y su decisión será definitiva dentro de esta instancia.

Aceptar una impugnación deja fuera al aspirante

Si una impugnación es aceptada, el postulante cuestionado será descalificado y no podrá continuar en el concurso.

Por eso, las resoluciones individuales definirán qué aspirantes podrán avanzar a las siguientes etapas del proceso para designar a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Después de resolver esta fase, la Comisión Ciudadana de Selección remitirá su informe final al Pleno del Cpccs, antes de que comience la etapa de oposición.

El proceso continuará con las fases previstas en el reglamento para seleccionar a quien ocupará la titularidad de la Fiscalía.