Ecuador gestiona más de USD 75,5 millones de la CAF para proyectos eléctricos

El gobierno busca fortalecer el sistema eléctrico en el país una vez que dejó de comprar energía a Colombia.

El Estado impulsa una serie de proyectos vinculados a electricidad, acceso a agua potable en zonas rurales, conservación ambiental y planificación hídrica, con financiamiento no reembolsable superior a 75,5 millones de dólares otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Los recursos, canalizados a través del Ministerio de Ambiente y Energía, están destinados a fortalecer la operatividad del sistema eléctrico, ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento en comunidades rurales y periurbanas, y desarrollar estudios técnicos relacionados con conservación de la naturaleza y control de inundaciones.

Uno de los proyectos en ejecución es el programa de Apoyo Integral a CELEC para la Expansión del Sistema Eléctrico, que cuenta con un financiamiento de 500 000 dólares. Según el Gobierno, estos fondos permitirán reforzar la capacidad técnica e institucional del sector eléctrico y mejorar los procesos de planificación con miras a garantizar la seguridad energética.

El componente de mayor volumen de recursos corresponde al proyecto FOGAPRYD II, que dispone de USD 75 millones para la ejecución de 83 proyectos de agua potable y saneamiento, así como más de 20 iniciativas de riego y drenaje. De acuerdo con cifras oficiales, estas obras beneficiarían a más de 130 000 personas, principalmente en zonas rurales y periurbanas.

Adicionalmente, la CAF desembolsará 150 000 dólares para levantar información técnica orientada al diseño de un nuevo mecanismo financiero basado en la conservación, con el objetivo de proteger la biodiversidad y ecosistemas considerados frágiles.

En el ámbito de la gestión de riesgos, el organismo también respaldará la actualización de los estudios de factibilidad del proyecto de control de inundaciones en el cantón Milagro, en la provincia del Guayas, a través de la Empresa Pública de Agua.

El financiamiento, según el Ejecutivo, corresponde a fondos no reembolsables, por lo que no implican endeudamiento adicional para el país. Las iniciativas se enmarcan en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.