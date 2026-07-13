Ecuador restablecerá interconexión eléctrica con Colombia

"Vamos a volver a estar interconectados (con Colombia) para enfrentar este estiaje", dijo el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, este lunes 13 de julio de 2026 en entrevista con Teleamazonas.

Blum se refirió a la posibilidad de que se registren apagones en Ecuador por el fenómeno de El Niño.

El ministro no aceptó ni negó la posibilidad de racionamientos de energía. Pero respondió que "estamos trabajando día y noche para que eso (apagones) no pase".

Según Blum, "estamos preparando toda la infraestructura para hacerle frente a la naturaleza".

El embalse del lado Daule - Peripa "se lo está manteniendo lo suficientemente bajo para que pueda captar el golpe del fenómeno de El Niño, pero no tan bajo que si no llega a llover nos quedemos este lado sin sufieicnete energía".

Así están los embalses de las hidroeléctricas

En el Oriente ecuatoriano se está manteniendo los embalses "lo más llenos posible", precisó Blum.

Paralelamente, agregó que el Gobierno trabaja en la reparación del parque térmico, a pesar de que no hay equipos nuevos por la demanda de electricidad.

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Blum aseguó que Ecuador volverá a interconectarse con Colombia, incluso reveló que ha empezado un diálogo con el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

"Esta semana vamos a continuar con las conversaciones", dijo Blum.

El minsitro también reveló que "en este año va a empezar la construcción de la conexión con Perú. Si bien eso va a tardar dos años, eso en términos de energía es super rápido".

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'El ahorro ha sido de 20 centavos' por galón de gasolina

Blum destacó que la reducción en el precio de la gasolina no ha sido solo de cinco centavos.

"Al haber evitado el incremento, que era de 15 centavos este mes, el ahorro ha sido de 20 centavos", detalló.

Según Blum, "el imapcto fiscal es significativo", porque el Estado estaba abandonando el esquema de subsidios y ahora el país se mantiene en un sistema de bandas, aunque ante la volatilidad del mercado motivó esta reducción.