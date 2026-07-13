Becas Chevening: ¿Cuándo postular para estudiar una maestría en Reino Unido?
Ecuatorianos pueden acceder a una beca y estudiar una maestría en Reino Unido. Las postulaciones se abren el 4 de agosto de 2026.
Ecuatorianos podrán postular hasta el 4 de agosto para las becas Chevering
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Actualizado:
13 jul 2026 - 16:06
La Embajada del Reino Unido en Ecuador anunció una nueva convocatoria de las becas Chevening. Este programa financia maestrías de un año en universidades británicas.
Las postulaciones estarán abiertas desde el 4 de agosto hasta el 6 de octubre de 2026, período en el que los aspirantes deberán completar el proceso de inscripción en línea.
Las becas Chevening cubren todos los gastos. El beneficiario podrá vivir y estudiar en el Reino Unido durante un año.
En la convocatoria se menciona que los estudiantes podrán desarrollarse "profesional y académicamente, ampliar tu red de contactos, experimentar la cultura británica y forjar relaciones positivas y duraderas con el Reino Unido".
¿Quiénes pueden postular?
Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser ecuatoriano.
- Contar con un título universitario.
- Tener al menos dos años de experiencia laboral.
- Solicitar admisión a tres programas de maestría elegibles en universidades del Reino Unido.
- Comprometerse a regresar a Ecuador una vez finalizados los estudios.
Universidades participantes
Los beneficiarios podrán optar por programas en más de 50 universidades del Reino Unido, entre ellas: Birmingham Newman University, University of Glasgow, University of Southampton, entre otras. Para conocer todos los centros de estudio de clic en este enlace.
Cronograma del proceso
- 4 de agosto de 2026: apertura de postulaciones.
- 6 de octubre de 2026: cierre de inscripciones.
- Octubre de 2026 a enero de 2027: evaluación de solicitudes.
- Febrero de 2027: convocatoria a entrevistas para los preseleccionados.
- Marzo y abril de 2027: entrevistas con representantes de la Embajada británica.
- Junio de 2027: publicación de resultados.
- 8 de julio de 2027: fecha límite para presentar una oferta de admisión de una universidad del Reino Unido.
- Septiembre y octubre de 2027: inicio de las maestrías.
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