Becas Chevening: ¿Cuándo postular para estudiar una maestría en Reino Unido?

Ecuatorianos podrán postular hasta el 4 de agosto para las becas Chevering

La Embajada del Reino Unido en Ecuador anunció una nueva convocatoria de las becas Chevening. Este programa financia maestrías de un año en universidades británicas.

Las postulaciones estarán abiertas desde el 4 de agosto hasta el 6 de octubre de 2026, período en el que los aspirantes deberán completar el proceso de inscripción en línea.

Las becas Chevening cubren todos los gastos. El beneficiario podrá vivir y estudiar en el Reino Unido durante un año.

En la convocatoria se menciona que los estudiantes podrán desarrollarse "profesional y académicamente, ampliar tu red de contactos, experimentar la cultura británica y forjar relaciones positivas y duraderas con el Reino Unido".

¿Quiénes pueden postular?

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ecuatoriano .

. Contar con un título universitario.

Tener al menos dos años de experiencia laboral.

Solicitar admisión a tres programas de maestría elegibles en universidades del Reino Unido.

en universidades del Reino Unido. Comprometerse a regresar a Ecuador una vez finalizados los estudios.

10 000 becas para aprender ruso en Ecuador

Universidades participantes

Los beneficiarios podrán optar por programas en más de 50 universidades del Reino Unido, entre ellas: Birmingham Newman University, University of Glasgow, University of Southampton, entre otras. Para conocer todos los centros de estudio de clic en este enlace.

Cronograma del proceso