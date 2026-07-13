Erling Haaland vuelve a Noruega con un insólito recuerdo del Mundial

Erling Haaland volvió a Noruega tras su participación en el Mundial 2026 con un recuerdo poco habitual.

El delantero fue captado al bajar del avión mientras sostenía un mapache disecado entre sus brazos, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó cientos de comentarios entre sus seguidores.

El futbolista no hizo declaraciones sobre el peculiar objeto, aunque medios europeos señalaron que habría sido adquirido durante su estancia en Estados Unidos.

Una práctica permitida en algunos estados donde se comercializan animales taxidermizados como artículos decorativos o de colección.

La figura de Noruega

Haaland fue el principal referente de la selección noruega durante el Mundial 2026. El delantero del Manchester City lideró el ataque de su equipo y fue una de las figuras más destacadas del torneo gracias a su capacidad goleadora y presencia ofensiva.

El atacante llegó a la Copa del Mundo como una de las principales estrellas del fútbol europeo y volvió a confirmar su protagonismo con actuaciones que mantuvieron a Noruega entre las selecciones más competitivas del campeonato.

Un ídolo dentro y fuera de la cancha

Durante el Mundial, Haaland también protagonizó varios momentos con los aficionados.

Miles de seguidores noruegos acompañaron a su selección en Estados Unidos y el delantero fue uno de los jugadores más solicitados para fotografías, autógrafos y muestras de apoyo.

Su regreso con un mapache disecado se convirtió en una curiosidad más de su participación mundialista y alimentó las conversaciones en redes sociales, donde muchos aficionados calificaron el objeto como el "souvenir más insólito" del torneo.