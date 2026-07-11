Lenta recuperación eléctrica en Cuba tras apagón masivo

Cuba intenta restablecer el suministro eléctrico tras un nuevo apagón masivo, el segundo en pocos días, pero la escasez de combustible debido al bloqueo petrolero de Washington hace que la recuperación sea lenta y compleja.

La estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) indicó este sábado en X que hacia el mediodía solo "el 7%" de La Habana, de 1,7 millones de habitantes, contaba con electricidad.

"El restablecimiento se realiza de forma gradual en la medida que lo permita las condiciones", añadió la empresa.

El cuarto apagón generalizado que sufre la isla

El directivo de la UNE, Félix Estrada, declaró a la televisión cubana que "una caída parcial del sistema" registrada en la madrugada obligó a la empresa a recomenzar los trabajos de recuperación.

Este es el cuarto apagón generalizado que sufre la isla en seis meses y el noveno desde finales de 2024.

La "desconexión total" del sistema sucedió debido a una falla dejó sin servicio a los 9,6 millones habitantes de la isla, apenas dos días después de que la UNE había logrado restablecer el sistema eléctrico después de otro apagón masivo registrado el lunes.

La escasez de combustible vulnera los sistemas

"La nueva caída del SEN, con muy pocos días de diferencia, añade tensiones a la recuperación", dijo el sábado 11 de julio en X el presidente Miguel Díaz-Canel, quien subrayó que el proceso se torna "muy complejo, bajo el genocida cerco petrolero" de Washington a la isla desde enero.

Las autoridades de la UNE sostienen que la escasez de combustible no solo hace más vulnerable el sistema, sino que ralentiza los trabajos de recuperación, pues imposibilita usar generadores de respaldo que generalmente consumen diésel importado.

Desde enero la administración del presidente Donald Trump solo ha permitido la llegada a la isla de un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo.

Crisis económica y dependencia de centrales obsoletas

En Cuba, sumida en una severa crisis económica, los apagones cotidianos superan las 30 horas consecutivas en La Habana y se prolongan durante varios días en algunas provincias, lo que genera recurrentes protestas con toques de cacerolas en la isla.

La producción de electricidad del país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas de las cuales llevan más de 40 años en explotación y sufren averías frecuentes o deben parar para mantenimiento, así como de una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado.