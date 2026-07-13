Argentina revivirá la mística de la camiseta azul ante Inglaterra en la semifinal del Mundial

La Selección de Argentina buscará el pase a la final de la Copa del Mundo 2026 con un fuerte componente histórico y de cábala. La FIFA confirmó que la Albiceleste dejará de lado su tradicional indumentaria celeste y blanca para saltar al césped del estadio Atlanta con la equipación alternativa azul.

La decisión, gestionada formalmente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), rompe con la línea estética que traía el equipo en las rondas de eliminación directa y activa de inmediato el foco de la prensa internacional por el peso simbólico de este color frente al conjunto británico.

El cruce del miércoles 15 de julio, a las 14:00 de Ecuador, reeditará una de las rivalidades más intensas y pasionales del fútbol global, esta vez bajo el cobijo de una coincidencia cromática que despierta la memoria colectiva de los aficionados.

Vestida de azul, Argentina firmó dos de sus páginas más gloriosas ante Inglaterra en los mundiales: la mítica tarde de Diego Armando Maradona en México 1986 con el 'Gol del Siglo' y la 'Mano de Dios', y la dramática clasificación por penales en los octavos de final de Francia 1998 tras un electrizante empate 2-2.

En lo que va de la presente cita mundialista, el combinado dirigido por Lionel Scaloni ha mantenido un paso firme y unánime con la indumentaria titular, habiendo recurrido a la camiseta suplente en una sola oportunidad.

Fue durante la fase de grupos, en el solvente triunfo por 3-1 ante Jordania, un partido que sirvió para asegurar el liderato de la zona y certificar las buenas sensaciones del bloque defensivo. Ahora, el cuerpo técnico y la delegación apuestan por este diseño en un escenario de máxima tensión, donde los detalles psicológicos y la historia juegan su propio partido.

Con el estadio Atlanta listo para un lleno absoluto y una audiencia global expectante, el estratega argentino ultima los detalles tácticos de un once que pretende bloquear los costados dinámicos del seleccionado inglés.

La indumentaria azul ya no es solo una alternativa textil para evitar el contraste de colores en la transmisión televisiva, sino un uniforme de gala cargado de épica con el que Argentina intentará sellar su boleto a la final y mantener vivo el sueño de la defensa del título mundial.