Ecuador invirtió USD 278 millones en mantenimiento del sistema de transmisión eléctrica

El sistema eléctrico del país fue objeto de una serie de trabajos de mantenimiento y ampliación que implicaron una inversión acumulada de 278 millones de dólares en la red de transmisión.

Las intervenciones, ejecutadas por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), se desarrollaron en distintas provincias y continuarán en el transcurso de este año, indicó el Ministerio de Ambiente y Energía este martes 6 de enero del 2026.

Una parte de los recursos se destinó a cerrar proyectos que estaban en marcha. Según datos oficiales, cerca de 114,9 millones de dólares se emplearon para poner en operación tres nuevos sistemas de transmisión y ampliar cuatro instalaciones existentes, con el objetivo de aliviar la carga del Sistema Nacional de Transmisión (SNT) y reducir riesgos de fallas en zonas con alta demanda.

Entre las obras que ya entraron en funcionamiento constan el sistema La Avanzada, que refuerza el suministro eléctrico en la provincia de El Oro; Tanicuchí, en Cotopaxi; y Cajas, que mejora la operación del sistema en Imbabura. A estas se suman ampliaciones en subestaciones consideradas clave, como Posorja y Durán, en Guayas; El Inga, en Pichincha; y Jivino, en Sucumbíos.

De forma paralela, Celec EP avanzó en la construcción de 11 proyectos de transmisión que aún se encuentran en ejecución. Estas obras representan una inversión adicional de 154,6 millones de dólares y buscan responder al crecimiento del consumo eléctrico en varias regiones del país.

Entre ellas están el sistema Orquídeas, que apunta a mejorar la entrega de energía en el norte de Guayaquil; el enlace Delsitanisagua–Cumbaratza–Bomboiza, en Zamora Chinchipe; y la línea Tisaleo–Totoras, en Tungurahua.

También se realizaron ampliaciones en subestaciones de Guayas, Manabí, Esmeraldas, Loja y Cañar, con trabajos que incluyen nuevos equipos y mayor capacidad para soportar picos de demanda, especialmente en zonas urbanas y productivas.

Además de las obras nuevas, durante el año se ejecutaron 3 340 trabajos de mantenimiento en la infraestructura de transmisión, con un presupuesto de 8,5 millones de dólares. Estas tareas incluyeron revisiones y reparaciones preventivas en líneas y subestaciones, con el fin de evitar interrupciones del servicio.