Ecuador prevé incorporar más de 1 100 MW de generación eléctrica entre 2027 y 2028

El Gobierno anunció que en los próximos dos años se incorporará más de 1 000 megavatios al sistema nacional interconectado.

Ecuador prevé incorporar más de 1 100 megavatios (MW) de generación eléctrica entre 2027 y 2028, según anunció el presidente Daniel Noboa este lunes 26 de octubre de 2026.

La medida busca ampliar la capacidad del Sistema Nacional Interconectado (SNI) frente al crecimiento de la demanda de electricidad que, según el Primer Mandatario, ha superado las proyecciones iniciales.

Noboa detalló que en 2027 se sumarían más de 500 MW y en 2028 otros 600 MW, con el objetivo de responder al incremento del consumo eléctrico y reducir la brecha entre la demanda y la capacidad de generación del país.

Consumo eléctrico creció cerca del 14% en 2026

Según Noboa, uno de los principales desafíos del sistema eléctrico ecuatoriano es el crecimiento de la demanda, que durante 2026 habría superado las estimaciones iniciales.

Según dijo, las proyecciones contemplaban un aumento del consumo de entre el 7% y el 8%, pero el crecimiento alcanzó aproximadamente el 14%.

"Mientras el estimado de crecimiento estaba entre el 7% y el 8%, hemos crecido en 2026 cerca del 14% de crecimiento del consumo eléctrico", afirmó. Noboa también señaló que el sistema eléctrico registra picos de demanda de entre 5 600 y 5 700 MW.

Según sus declaraciones, el desafío para los próximos años será ampliar la generación a un ritmo superior al previsto inicialmente, ante la posibilidad de que el consumo continúe creciendo por encima del 11% o 12% anual.

En 18 meses han incorporado más de 1 100 MW

El Presidente también hizo un balance de las medidas adoptadas para ampliar la oferta eléctrica desde la crisis energética.

Según Noboa, durante los últimos 18 meses se han gestionado proyectos, permisos y trámites que representan más de 1 100 MW para el Sistema Nacional Interconectado.

Entre los proyectos que mencionó Noboa se encuentra la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón, a la que atribuyó un aporte aproximado de 200 MW.

También se refirió a intervenciones en las centrales Daule-Peripa y Trinitaria. Sobre esta última, indicó que se han recuperado 130 MW de generación. Según dijo, las intervenciones en estas infraestructuras evitaron que haya racionamientos eléctricos para el sector residencial.

Noboa aseguró que el 45% de las industrias ya cuenta con la capacidad de generar al menos el 30% de autogeneración eléctrica. Mencionó que desde el Gobierno se analiza incentivos tributarios para las empresas.