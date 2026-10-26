Fuertes lluvias provocan acumulación de agua en 14 sectores de Guayaquil 

distintos sectopres de Guayaquil presentan acumulación de agua la madrugada de este lunes 26 de octubre

Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este lunes 26 de octubre de 2026 provocaron acumulación de agua en al menos 14 puntos de Guayaquil, según los reportes difundidos por la empresa municipal Segura EP.

Las precipitaciones ocasionaron anegamientos en calles y avenidas de distintos sectores de la ciudad, principalmente en el norte. Entre las zonas afectadas se encuentran Pascuales, Vergeles, Sauces, Samanes, Atarazana y los alrededores de Mucho Lote 2.

El primer reporte de Segura EP, emitido a las 02:00, identificó seis puntos con acumulación de agua. Sin embargo, conforme avanzó la madrugada, las novedades aumentaron hasta llegar a 14 ubicaciones a las 03:00.

Las alertas incluyen sectores residenciales y avenidas de circulación vehicular, donde el agua acumulada puede dificultar la movilidad.

¿Qué sectores de Guayaquil registran acumulación de agua?

De acuerdo con las actualizaciones de Segura EP, estos son los 14 puntos donde se reportaron problemas por las precipitaciones:

Pascuales: avenida Joya de los Sachas.

Vergeles: avenida 3 NE y séptimo callejón 23 NE.

Sauces 8: avenida Isidro Ayora y calle José Santos Rodríguez.

Samanes: calle Isidro Ayora Cueva y calle 20 B NE.

Avenida Enrique Ortega Moreira: intersección con el primer pasaje 32.

Samanes 1: avenida Francisco Rizzo y calle Elina Manzano.

Kennedy: avenida Francisco Urbina, exteriores de EAS Kennedy.

Avenida César Andrade López: intersección con la calle Dr. Abel Gilbert Pontón.

Samanes, sexta etapa: calle Roberto Costa Prats y avenida 1C NE.

Atarazana: avenida La Democracia y Sufragio Libre.

Calle Teodoro Maldonado Carbo: intersección con la calle E.

Sauces 6: calle Gabriel Roldós y calle Ángel Oyola.

Calle 39: intersección con Vacas Galindo.

Mucho Lote 2: avenida Narcisa de Jesús, a la altura del ingreso.

La empresa municipal indicó que se desplegaron unidades de Emapag e Interagua para atender los puntos afectados por las lluvias.

Caída de árbol durante la madrugada

Además de los anegamientos, a las 03:30 Segura EP reportó la caída de un árbol en la intersección de las calles José Castillo y Nahim Isaías Barquet.

El reporte no precisa si este incidente provocó daños materiales, personas heridas o restricciones a la circulación.

Hasta esa actualización, tampoco se había difundido un balance de viviendas afectadas por las lluvias.Marea alta está prevista para las 06:51

Las precipitaciones coinciden con cambios importantes en el nivel de la marea durante las primeras horas de este lunes.