Lluvias dejan ríos desbordados y calles inundadas en El Oro

Fuertes lluvias se registraron la madrugada de este lunes 26 de octubre en varias provincias del Ecuador.

Un río y dos canales de agua desbordados en la provincia de El Oro reportó el ECU 911 este lunes 26 de octubre de 2026. Las fuertes lluvias registradas durante la noche y madrugada serían la causa.

Según el organismo, en Machala se registró el desbordamiento de los canales El Macho y La Puentecita.

También se reportaron calles anegadas en varios sectores de la ciudad, con acumulación de agua en las zonas aledañas.

En Santa Rosa, se reportó el desbordamiento del río Carne Amarga. Las autoridades mantienen la vigilancia del puente ubicado en este sector, ante cualquier eventualidad.

El ECU 911 también aseguró que el canal internacional Ecuador–Perú, en Huaquillas, y el sector de Buenavista no presentan novedades por desbordamiento.

11 ríos desborados en Ecuador

La Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00, informó que 11 ríos se encuentran desbordados en cuatro provincias del país.