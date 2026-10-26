Lluvia y tormenta eléctrica afectan a distintos sectores de  Manta este lunes 26 de octubre

Manta soportó intensas lluvias la mañana de este lunes 26 de octubre del 2026.

Un transformador eléctrico terminó en llamas y varios sectores de Manta quedaron sin energía durante una tormenta acompañada de intensas lluvias, truenos y relámpagos, registrada la madrugada de este lunes 26 de octubre de 2026.

El incidente ocurrió en el barrio Santa Martha, donde los moradores alertaron sobre la caída del equipo eléctrico, que posteriormente se incendió. Según los testimonios ciudadanos, un rayo impactó en el transformador.

La tormenta comenzó alrededor de las 04:00 y se mantuvo al menos por dos horas. En ese lapso, las descargas eléctricas y las precipitaciones afectaron las actividades habituales de la ciudad.

Los problemas también alcanzaron al sector educativo. Algunos establecimientos anunciaron que no desarrollarían clases durante este lunes, ante las condiciones climáticas.

Lluvias dejaron calles con acumulación de agua en Manta

Mientras se registraban las descargas eléctricas, habitantes de Los Esteros y La Pradera alertaron sobre la presencia de agua acumulada en calles de estos sectores.

Las lluvias también estuvieron acompañadas de interrupciones del suministro eléctrico en distintos barrios.

Ante las condiciones meteorológicas, el Municipio de Manta informó que mantenía personal desplegado para identificar posibles emergencias y evaluar las novedades reportadas en la ciudad.

La entidad también recomendó reducir la velocidad al conducir por vías afectadas por las precipitaciones y mantenerse informados a través de sus canales oficiales.