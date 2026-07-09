Así están los embalses de las hidroeléctricas de Ecuador al inicio de la época seca

El embalse de Mazar se ubica en la cuenca del río Paute, en Azuay.

Ecuador inicia la época seca con niveles estables en los principales embalses que abastecen al sistema hidroeléctrico nacional. Los datos publicados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), hasta la noche de este jueves 9 de julio de 2026, muestran que las cotas de las hidroeléctricas mantienen reservas de agua suficientes.

Las condiciones de los embalses son uno de los principales indicadores para evaluar la disponibilidad de generación hidroeléctrica, que aporta la mayor parte de la electricidad que consume el país.

Estado de los embalses del complejo Paute

El embalse de Mazar, considerado el principal regulador del complejo hidroeléctrico del río Paute, registró una cota cercana a 2.152,8 metros sobre el nivel del mar al finalizar la jornada del 9 de julio.

Aunque durante el día presentó una disminución cercana a 30 centímetros, el nivel permanece muy por encima de la cota mínima operativa de 2.098 metros, lo que representa un margen superior a los 54 metros respecto al límite establecido para su operación.

En cuanto a los caudales, el ingreso de agua aumentó durante las últimas horas del día y alcanzó valores cercanos a 90 metros cúbicos por segundo, luego de mantenerse entre 60 y 75 metros cúbicos por segundo durante gran parte de la jornada.

Amaluza mantiene un nivel estable

El embalse de Amaluza, que alimenta la central hidroeléctrica Paute-Molino, mostró un comportamiento estable.

Su nivel se ubicó alrededor de 1.990,4 metros sobre el nivel del mar, muy cerca de la cota máxima operativa de 1.991 metros y lejos del mínimo de 1.975 metros.

Los caudales oscilaron entre 130 y 180 metros cúbicos por segundo, sin cambios bruscos durante el día.

Disponibilidad hídrica en Sopladora y Minas San Francisco

En la central Sopladora, el embalse presentó fluctuaciones durante la jornada, aunque se mantuvo dentro de sus parámetros normales de operación.

La cota cerró alrededor de 1.316,2 metros sobre el nivel del mar, mientras que el rango operativo se encuentra entre 1.312 y 1.318 metros.

El caudal alcanzó picos cercanos a 180 metros cúbicos por segundo, reflejando una mayor disponibilidad de agua en comparación con otras horas del día.

El embalse de Minas San Francisco finalizó la jornada con una cota cercana a 790,5 metros sobre el nivel del mar, inferior al máximo operativo de 792,86 metros, pero todavía por encima del mínimo establecido de 783,33 metros.

Los caudales permanecieron estables durante el día, con valores cercanos a 30 metros cúbicos por segundo.

El inicio de la temporada seca suele reducir progresivamente los aportes hídricos a los embalses del país, por lo que el seguimiento de estos indicadores resulta clave para anticipar el comportamiento del sistema eléctrico.

Durante 2024, Ecuador enfrentó una de las peores crisis energéticas de su historia debido a la disminución de los niveles de agua en los embalses, especialmente en Mazar, que llegó a acercarse a sus niveles críticos.