Explosión en subestación Paute Molino provoca cortes de luz en varias provincias de Ecuador

Una explosión en la Subestación Paute Molino provocó la salida de operación del complejo hidroeléctrico Paute Integral, lo que ocasionó cortes de luz en varias provincias la mañana de este martes 30 de junio de 2026.

Según la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec E.P.), el incidente ocurrió aproximadamente a las 02:07. Tras la emergencia, se activaron los protocolos de seguridad para proteger al personal, resguardar la infraestructura y preservar la estabilidad del Sistema Nacional Interconectado.

Coca Codo Sinclair incrementó su generación

La entidad informó que trabaja de forma coordinada con el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) y las empresas distribuidoras para restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

Como parte de las acciones implementadas para enfrentar la contingencia, la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair incrementó su generación con el objetivo de compensar parcialmente la energía que dejó de aportar el complejo Paute Integral.

Mientras tanto, continúan las maniobras técnicas para reincorporar más capacidad de generación al sistema eléctrico nacional.

Habrá desconexiones programadas

Las autoridades señalaron que, de manera temporal, CENACE dispuso desconexiones programadas en distintos sectores del país, en coordinación con las empresas distribuidoras, para garantizar la estabilidad del Sistema Nacional Interconectado mientras avanzan las labores de recuperación.

No se ha precisado qué provincias o sectores serán afectados ni la duración de estas interrupciones.

Personal técnico especializado de CELEC EP permanece en la Subestación Paute Molino para determinar qué provocó la explosión, evaluar el estado de los equipos afectados y acelerar el restablecimiento total de las operaciones.