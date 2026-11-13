Empresa invierte más de USD 53 millones en tecnología logística y energía renovable en Ecuador

La empresa invirtió una suma millonaria para crear su centro de logística en Amaguaña.

La automatización de procesos, la incorporación de tecnología y el uso de energías renovables forman parte de las inversiones que están transformando la logística empresarial en Ecuador.

FEMSA Salud Ecuador reportó una inversión acumulada de más de USD 53 millones en su transformación tecnológica, de los cuales USD 22 millones se destinaron a su Centro de Distribución y Logística Avanzada (CDLA).

Esta infraestructura, que opera desde 2016, permite distribuir diariamente más de 300 000 unidades de productos a las farmacias Fybeca y SanaSana en distintas ciudades del país.

Según información de la compañía, la incorporación de sistemas automatizados y nuevas herramientas de gestión permitió incrementar la productividad de la operación en un 26% durante los últimos años.

¿Cómo funciona la distribución automatizada de productos farmacéuticos?

El centro logístico gestiona alrededor de 15 000 referencias de productos, entre medicamentos y otros artículos comercializados en las farmacias.

Su operación comienza con la recepción y verificación de mercadería, seguida de la codificación, almacenamiento, preparación de pedidos y despacho.

Para estos procesos se utilizan equipos automatizados y semiautomatizados, además de sistemas de gestión de inventarios y monitoreo de temperatura.

El control de las condiciones de almacenamiento es especialmente relevante para los productos farmacéuticos que requieren parámetros específicos de conservación. La compañía atribuye a estas tecnologías una mejora del 26% en productividad.

Energía renovable y transporte eléctrico en la operación logística

La transformación también incluye cambios en el abastecimiento energético. De acuerdo con FEMSA Salud, el 85% de la energía utilizada en su operación proviene de fuentes renovables, mediante 1 335 paneles solares instalados en el centro de distribución y el edificio corporativo, además del suministro de la hidroeléctrica San Bartolo.

La compañía también incorporó vehículos eléctricos a su operación de transporte.

Actualmente, los vehículos encargados de distribuir productos a las farmacias recorren más de 500 000 kilómetros mensuales en el territorio ecuatoriano.

La planificación de rutas y la incorporación de unidades eléctricas forman parte de las medidas adoptadas para gestionar el consumo de recursos y las emisiones asociadas al transporte.

Más de 280 trabajadores participan en la operación

El centro de distribución cuenta con más de 280 colaboradores. Según las cifras de FEMSA Salud, el 36% son mujeres y el 4% son personas con discapacidad.

Arturo Martínez, director general de FEMSA Salud Ecuador, señaló que la operación involucra a más de 450 familias entre trabajadores y proveedores logísticos.

La automatización de los procesos ha modificado las actividades de recepción, almacenamiento y despacho de mercadería, que combinan sistemas tecnológicos con trabajo humano.

En materia de gestión ambiental, el centro reporta el procesamiento de aproximadamente 2,2 toneladas mensuales de residuos, entre cartón, papel, plástico y materiales electrónicos.