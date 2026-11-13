USD 25 millones de inversión y 500 empleos en Plaza Valle que abrió sus puertas en Alangasí

Vista Valle se inauguró en el sector de San Gabriel, en el Valle de Los Chillos.

La expansión comercial continúa en el Valle de los Chillos. Con una inversión reportada de USD 25 millones y más de 500 empleos permanentes, Vista Valle Shopping abrió sus puertas en el sector de San Gabriel, parroquia de Alangasí, al suroriente de Quito.

El centro comercial fue inaugurado la noche del jueves 12 de noviembre de 2026. El proyecto, desarrollado por GO Corp. e Inmobiliaria Piedra Huasi, incorpora 70 locales, 20 islas comerciales y una oferta de más de 120 marcas.

La apertura amplía la oferta de establecimientos comerciales, restaurantes, entretenimiento y servicios en una zona que ha registrado nuevos desarrollos inmobiliarios y comerciales durante los últimos años.

Inversión y generación de empleo en el Valle de los Chillos

La construcción del nuevo centro comercial generó 600 empleos directos y alrededor de 1 800 indirectos.

Con el inicio de operaciones, se reportan más de 500 puestos de trabajo permanentes vinculados a las actividades comerciales, gastronómicas, de servicios y administración del establecimiento.

El proyecto cuenta con 550 estacionamientos y un patio de comidas con capacidad para 600 personas.

La infraestructura se levanta sobre un terreno de 18 220 metros cuadrados. El centro comercial incorpora espacios abiertos, terrazas y áreas destinadas a distintas actividades comerciales.

Vista Valle forma parte de los proyectos de expansión de GO Corp. en Ecuador. La empresa inauguró Mall del Alto, en Cuenca, en mayo de 2026, y mantiene otros desarrollos en planificación.

Según información de la compañía, sus operaciones suman 253 000 metros cuadrados de espacios concesionados en el país.

Durante la inauguración de Vista Valle, los promotores anunciaron una segunda etapa que incorporará nuevos locales y servicios.

También contemplan proyectos en el norte de Quito, Loja, Cuenca y Samborondón, así como nuevos desarrollos en Machala, Manta y Guayaquil durante 2027.