Crece la competencia comercial en el Valle de los Chillos con la ampliación de San Luis Shopping

El centro comercial San Luis se expandió tras 20 años de funcionar en el Valle de los Chillos.

La oferta comercial del Valle de los Chillos continúa ampliándose. San Luis Shopping incorporó nuevos espacios de gastronomía, entretenimiento, salud y servicios con la apertura de San Luis Town Center, un proyecto que busca captar parte de la demanda comercial de esta zona de Quito.

El nuevo complejo abrió al público el jueves 12 de noviembre de 2026, después de una presentación realizada el día anterior. La expansión ocurre cuando San Luis Shopping cumple 20 años de funcionamiento y en un contexto de mayor competencia entre establecimientos comerciales del sector.

El proyecto integra tres espacios: San Luis Shopping, San Luis Center y San Luis Plaza, conectados para facilitar la circulación de los visitantes entre las distintas áreas.

Nuevos servicios y espacios de entretenimiento

La ampliación incorpora establecimientos gastronómicos, servicios de atención médica, un gimnasio y nuevas alternativas de entretenimiento.

Entre las instalaciones anunciadas se encuentran siete salas de cine, espacios para bolos, videojuegos, actividades infantiles y celebraciones.

La oferta también incluye una plaza abierta de 3 000 metros cuadrados, destinada a ferias, conciertos y actividades culturales.

Una de las principales modificaciones en la infraestructura es la construcción de un puente peatonal de 42,5 metros de longitud, ubicado a siete metros de altura, que conecta los edificios del complejo.

Además, los operadores informaron que San Luis Shopping y San Luis Center disponen, en conjunto, de más de 1 500 estacionamientos.

El Valle concentra nuevos desarrollos comerciales

La ampliación de San Luis Shopping coincide con la apertura de Vista Valle Shopping, otro centro comercial ubicado en San Gabriel, parroquia de Alangasí, que inició operaciones el 13 de noviembre de 2026.

Este último proyecto reportó una inversión de USD 25 millones y la generación de más de 500 empleos permanentes, según la información difundida sobre su inauguración.

La cercanía temporal de ambas aperturas evidencia una ampliación de la oferta de comercio, gastronomía y entretenimiento en el Valle de los Chillos.

Para los operadores, la competencia no se limita a la cantidad de locales o marcas disponibles. También incluye la oferta de servicios, la facilidad de acceso, los espacios de entretenimiento y la capacidad de atraer visitantes durante distintos horarios.

Los promotores de San Luis Town Center señalan que el Valle de los Chillos supera los 350 000 habitantes y registra una tasa de crecimiento poblacional anual del 4,8%.