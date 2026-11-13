Uruguay vence a Argentina en La Bombonera en el comienzo de la era sin Lionel Messi

Enzo Fernández y Facundo Bernal disputan el balón durante el partido amistoso internacional de fútbol entre Argentina y Uruguay

La selección argentina inició su etapa pos-Messi y en su primer amistoso consiguió una derrota por 2-1 frente a Uruguay en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.

En el partido por fecha FIFA, el conjunto dirigido por Diego Forlán aprovechó jugadas de pelota parada y la falta de eficacia local para llevarse un triunfo de visitante.

El encuentro dejó sensaciones encontradas para el combinado campeón del mundo, que un día antes había confirmado la extensión del contrato de Lionel Scaloni hasta después del Mundial de 2030.

Pese a dominar las acciones con un 72% de posesión y 17 remates al arco, la Albiceleste pagó caro errores puntuales en defensa y la falta de profundidad en el tramo final del campo.

Resumen del partido

Durante la primera media hora, el dominio inicial fue argentino. El arquero Cristopher Fiermarín, de Uruguay, se convirtió en una de las figuras al ahogar el grito de gol a Julián Álvarez a los 7 minutos y posteriormente tapar un fuerte remate cruzado de Facundo Medina.

Los goles llegaron en los siguientes minutos del partido:

47': Un tiro de esquina derivó en un despeje de Lisandro Martínez que impactó en la espalda de Leonardo Balerdi, introduciéndose en la valla defendida por Gerónimo Rulli.

Un tiro de esquina derivó en un despeje de Lisandro Martínez que impactó en la espalda de Leonardo Balerdi, introduciéndose en la valla defendida por Gerónimo Rulli. 53': Un tiro de esquina ejecutado por Giorgian de Arrascaeta encontró a Maximiliano Araújo, quien anticipó en el primer palo para desviar la trayectoria del esférico por encima de Rulli.

Un tiro de esquina ejecutado por Giorgian de Arrascaeta encontró a Maximiliano Araújo, quien anticipó en el primer palo para desviar la trayectoria del esférico por encima de Rulli. 72': La reacción argentina llegó mediante una jugada colectiva en la que Gianluca Prestianni asistió a Julián Álvarez para que definiera de forma cruzada.

Análisis del cuerpo técnico

Lionel Scaloni pidió paciencia y valoró la actitud de un equipo en pleno proceso de transición generacional. "El desgaste lo hicimos nosotros, y no tuvimos recompensa. No hay que cargar de responsabilidad a los jóvenes. Son jugadores buenos, pero hay que darles tiempo", señaló el técnico.

La actuación de figuras jóvenes como Nico Paz dejó grandes expectativas en la creación de juego, consolidándose como un nexo interesante en el mediocampo junto a Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios.

Uruguay suma 59 victorias frente a 92 de Argentina, con 46 empates. En sus próximos compromisos el combinado albiceleste cerrará el año recibiendo a Costa Rica en Córdoba, mientras que Uruguay será local ante la República Dominicana en Maldonado.