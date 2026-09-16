Marcelo Gallardo ya prepara su primera lista de convocados en Ecuador para la gira asiática

Marcelo Gallardo ya afina los últimos detalles para estructurar su primera convocatoria al frente de la Selección de Ecuador de cara a la gira de partidos amistosos por Asia. El técnico argentino, anunciado oficialmente tras asumir la conducción del equipo nacional, trabaja junto a su cuerpo técnico en la evaluación del rendimiento de los legionarios en las ligas europeas y del medio local.

Esta nómina marcará el inicio del nuevo proceso deportivo y revelará la impronta táctica que buscará plasmar en el esquema de la Tri. La preparación de esta primera lista cuenta con un seguimiento riguroso sobre la base habitual de seleccionados que militan en el exterior.

Figuras consolidadas en el fútbol europeo como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Willian Pacho aparecen como pilares en la estructura defensiva y de generación de juego que Gallardo pretende consolidar. La prioridad del cuerpo técnico radica en asegurar la presencia de los futbolistas con mayor continuidad para plasmar rápidamente su idea futbolística.

Amistosos de la Selección de Ecuador - Septiembre y Octubre 2026 Ecuador • Amistosos Fecha FIFA Gira Asiática • Septiembre - Octubre 2026 Por Jugar 🇰🇷 Corea del Sur VS Ecuador 🇪🇨 Hora (ECU): 06:00 Sede: Estadio Mundialista de Suwon, Corea del Sur Por Jugar 🇯🇵 Japón VS Ecuador 🇪🇨 Hora (ECU): 05:10 Sede: Por confirmar, Japón

A la par del monitoreo internacional, el entrenador ha volcado su atención hacia la LigaPro para identificar alternativas en el medio local. Los microciclos de observación y el análisis de los recientes partidos de la primera etapa del torneo nacional han permitido evaluar perfiles jóvenes con proyección y futbolistas experimentados que destacan en sus clubes.

El plan de trabajo contempla una nómina equilibrada que combine jerarquía internacional, versatilidad táctica y variantes en ataque. Gallardo busca jugadores con alta capacidad de presión, intensidad en las transiciones y dinamismo con el balón, rasgos distintivos en su trayectoria previa.

La inclusión de nuevas piezas responde a la necesidad de probar alternativas en ataque y fortalecer el mediocampo defensivo ante rivales de distintas características físicas y tácticas.

Los cotejos en territorio asiático servirán como banco de pruebas definitivo para medir la adaptación del plantel a las exigencias del nuevo estratega. Con enfrentamientos programados ante rivales internacionales de primer nivel, la Tri busca afianzar un modelo de juego competitivo antes de reanudar la actividad oficial. Cada minuto de juego en esta ventana FIFA resultará determinante para los convocados en su aspiración de ganarse un puesto fijo en el ciclo.

La expectativa en torno a la publicación oficial de la nómina se mantiene al máximo entre los aficionados y la prensa deportiva. Se prevé que el anuncio de la lista definitiva se realice en los próximos días desde la Casa de la Selección en Quito, momento a partir del cual el grupo quedará concentrado para emprender el viaje y dar inicio formal a la era Gallardo.