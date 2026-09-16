Termina la segunda veda del cangrejo rojo y vuelve su comercialización en Ecuador

La segunda veda del cangrejo rojo terminó en Ecuador y desde este 16 de septiembre se reanudó su captura, transporte, comercialización y consumo.

La segunda veda del cangrejo rojo terminó en Ecuador y, desde este miércoles 16 de septiembre de 2026, se reanudaron las actividades relacionadas con su captura y comercialización.

La veda protegió al cangrejo durante la muda

La restricción estuvo vigente desde el 15 de agosto y tuvo como objetivo proteger al crustáceo durante el cambio de caparazón, una etapa en la que la especie es especialmente vulnerable.

Durante este periodo estuvo prohibido recolectar, capturar, transportar, poseer, procesar y comercializar cangrejo rojo en todo el país.

Ya se puede volver a vender y consumir

Con el fin de la veda, comerciantes, pescadores y restaurantes pueden retomar sus actividades con normalidad, siempre bajo las reglas vigentes para el manejo y conservación de la especie.

La medida forma parte de las acciones que se aplican cada año para proteger las poblaciones de cangrejo y garantizar que su aprovechamiento sea sostenible.