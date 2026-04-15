Exportaciones de Ecuador a Corea del Sur podrían crecer en 367 millones de dólares

La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) aseguró que el acuerdo de cooperación económica firmado con Corea del Sur podría generar un incremento potencial aproximado de 367 millones de dólares en las exportaciones hacia el país asiático después de cinco años.

En un comunicado, el gremio celebró la aprobación legislativa del Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA) aprobado la tarde del martes 14 de abril del 2026.

El documento aún debe ser ratificado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, antes de entrar en vigencia. Fedexpor señaló que el acuerdo permitirá al país avanzar en su vinculación con "una de las principales economías del mundo".

Fedexpor añadió que el acuerdo ampliará las oportunidades para la oferta exportable tradicional de Ecuador y para otros productos con alto potencial en el mercado surcoreano.

Balanza comercial con Corea del Sur

En 2025, el comercio no petrolero con Corea del Sur dejó un saldo desfavorable para Ecuador de 216 millones, en donde las importaciones tuvieron mayor preponderancia que las exportaciones, que alcanzaron los 143 millones, lo que significó una disminución de 0,05% en relación a 2024, de acuerdo a cifras del Banco Central ecuatoriano citadas por el gremio.

El acuerdo, suscrito en septiembre del año pasado en Seúl, permitirá que el 98,8 % de la oferta exportable ecuatoriana pueda ingresar con arancel cero de forma inmediata en productos como el camarón (langostino), y de manera progresiva otros como el banano, según se señaló durante el debate en el Parlamento.

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