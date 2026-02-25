Exportadores de Ecuador piden retomar diálogo con Colombia para reducir impacto de arancel

La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) instó al Gobierno del presidente Daniel Noboa a retomar el diálogo con Colombia para que se suspendan lo más pronto los aranceles del 30% que, por parte del vecino país, entraron en vigencia este martes, y que afectan a 73 productos ecuatorianos.

"Es fundamental retomar el canal diplomático de diálogo sobre la base de los avances que tuvieron lugar en las últimas reuniones y llegar a un acuerdo en dos líneas: reforzar la seguridad fronteriza y, como primera muestra de voluntad conjunta, suspender las medidas arancelarias que afectan el libre comercio mientras se implementan las acciones en materia de seguridad", señaló el presidente de Fedexpor, Xavier Rosero, en un comunicado.

Añadió que ambos países "deben privilegiar un canal de entendimiento bilateral más expedito que el tiempo que prevén los procesos al nivel de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)", para reducir el impacto de la medida.

Los aranceles que Colombia oficializó el martes fueron impuestos en respuesta a la "tasa de seguridad" del 30% aplicada por Ecuador desde el 1 de febrero a productos de colombianos, debido a que, según Noboa, el vecino país no realizaba "acciones firmes" para luchar contra los grupos criminales y el narcotráfico en la frontera.

De acuerdo al decreto publicado por el Gobierno colombiano, la medida se aplica a 23 partidas arancelarias desagregadas en 73 subpartidas, que abarcan distintos productos agrícolas, alimenticios e industriales.

Estos aranceles cubrirían a 5,25 millones de dólares en exportaciones semanales a Colombia, lo que representa uno de cada tres dólares exportados a ese país, de acuerdo a cifras de Fedexpor.

Además del arancel del 30%, el gremio aseguró que Colombia prohibió el ingreso por vía terrestre para determinados productos, entre los que se incluyen arroz, camarón (langostino), banano y algunas hortalizas.

Días antes, Rosero había señalado que la medida, aunque no entraba en vigencia, ya estaba causando graves efectos, pues empresas exportadoras le habían alertado que se estaban suspendiendo los pedidos.

Aseguró que los envíos a ese país representan un 8 % o 9 % del total del país, pero que esas compañías tienen involucrado el 50 % o más de su facturación en el mercado colombiano.

"Están en serio riesgo de entrar en un proceso de reestructuración o de iliquidez si es que no logran vender a Colombia", dijo, y añadió que conocen también que empresas de ese país ya están buscando esos productos en China, Brasil o México.

Colombia y Ecuador han sido tradicionalmente dos sólidos socios comerciales con un intercambio que en los últimos años ronda los 2.800 millones de dólares, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de 900 millones.