Entre los productos que más llaman la atención están las figuras con movimiento, luces y música

La Navidad comienza a sentirse en las calles de Guayaquil. A pocos días de iniciar diciembre, dos ferias instaladas en el norte de la ciudad ya exhiben una variedad de productos para decorar hogares, negocios y espacios comerciales. Los puestos ofrecen artículos tradicionales y novedosos, con precios que van desde un dólar.

Feria navideña en la avenida Benjamín Carrión, junto a CityMall

Uno de los puntos de venta está ubicado a lo largo de la avenida Benjamín Carrión, junto al Centro Comercial CityMall. En este sector, los comerciantes exhiben diferentes alternativas de decoración, entre ellas figuras de Papá Noel, muñecos de nieve, nacimientos, candelabros y adornos navideños.

Entre los productos que más llaman la atención están las figuras con movimiento, luces y música, que se han convertido en una de las opciones más buscadas por los compradores.

Los precios dependen del tamaño y las características de cada artículo. Por ejemplo, las figuras navideñas más grandes pueden costar entre 30 y 60 dólares, mientras que otros modelos se comercializan en aproximadamente 50 dólares.

También hay opciones más económicas. Los Papá Noel con movimiento, que suben y bajan, tienen un precio de 10 dólares. Estos artículos incorporan música y luces, y pueden colocarse en entradas de viviendas o en espacios donde puedan colgarse.

En cuanto a los candelabros y adornos luminosos, los valores comienzan en 15 dólares y aumentan de acuerdo con el diseño y el tamaño. La oferta incluye alternativas para distintos presupuestos.

Otra feria navideña en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur

Otro punto de comercialización está ubicado en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, frente al centro comercial Plaza Mayor, también en el norte de Guayaquil.

En esta feria, los comerciantes ofrecen una variedad de artículos para la temporada, como árboles de Navidad, esferas, luces y diferentes adornos para ambientar los hogares durante las festividades de diciembre.

Pese a que en este sector continúan los trabajos de una obra que todavía no ha sido concluida, los comerciantes mantienen sus puestos y aprovechan la temporada para ofrecer sus productos a quienes recorren esta zona comercial.

Los adornos navideños se venden desde un dólar

La variedad de productos permite encontrar opciones para diferentes presupuestos. De acuerdo con los comerciantes, los adornos más pequeños cuestan desde un dólar, mientras que las figuras de mayor tamaño, los artículos eléctricos y los que incorporan movimiento o música tienen valores más elevados.

Con la llegada de diciembre, las ferias navideñas se convierten en una alternativa para quienes buscan anticipar sus compras y encontrar decoraciones para sus viviendas. En Guayaquil, estos dos puntos del norte de la ciudad ya ofrecen productos para una de las temporadas de mayor movimiento comercial del año.