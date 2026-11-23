El crédito informal genera altas tasas de interés a los ciudadanos.

Las tasas de interés del chulco en Ecuador pueden superar el 800% anual, según una investigación que analiza los costos del crédito informal y su expansión hacia aplicaciones digitales, redes sociales y servicios de mensajería.

El estudio Del chulco al chulco digital: cómo las apps no reguladas amplifican el crédito informal en Ecuador (2021-2026), elaborado por el economista David Castellanos, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, revela que los préstamos con pagos diarios pueden alcanzar una tasa de interés implícita anualizada del 852,7%.

En los préstamos con pagos semanales, la tasa equivalente llega al 596,58%, mientras que en aquellos con pagos mensuales alcanza el 129,93%.

Estas cifras corresponden a cálculos de interés simple anualizado, realizados para comparar el costo de distintas modalidades de pago. No significan que todos los usuarios mantengan sus préstamos durante un año ni que paguen efectivamente esos porcentajes en ese período.

La investigación se realizó a partir de 450 encuestas presenciales y 10 entrevistas a profundidad en Quito, Guayaquil y Cuenca, entre el 11 y el 19 de agosto de 2026.

Los participantes fueron personas con experiencia reciente en crédito informal o dificultades para acceder al financiamiento formal.

Por un préstamo de USD 975 se termina pagando más de USD 1 400

Uno de los principales hallazgos del estudio es la diferencia entre el dinero que reciben los usuarios y el monto que finalmente deben devolver.

En promedio, las personas consultadas recibieron USD 974,77 y terminaron pagando USD 1 402,53, en un plazo aproximado de 114 días, equivalente a casi cuatro meses. Esto representa un incremento del 43,9% sobre el capital recibido.

Sin embargo, el costo puede ser mayor debido a los descuentos que algunos prestamistas aplican antes de entregar el dinero.

Según la investigación, el 37,25% de los usuarios sufrió descuentos iniciales, por un promedio de USD 174,59.

Además, el 34,9% reconoció que no sabía con certeza cuánto terminaría pagando por su préstamo.

El documento también calcula que, bajo el método de tasa interna de retorno, el costo anualizado de los préstamos con pagos diarios puede llegar al 1.077%, debido al efecto de los abonos frecuentes sobre el saldo pendiente.

¿Por qué los ecuatorianos recurren al chulco?

La rapidez para recibir el dinero es uno de los principales factores que explican la persistencia del crédito informal.

El estudio revela que el 65,78% de los usuarios recibió el préstamo en menos de 24 horas, mientras que el 19,8% obtuvo el dinero en menos de 30 minutos.

Esta facilidad contrasta con las dificultades que enfrentan algunos comerciantes, trabajadores independientes y pequeños emprendedores para acceder a préstamos en instituciones financieras.

De acuerdo con la investigación, el 56,67% de los encuestados había recibido una negativa de crédito de alguna institución financiera durante los cinco años anteriores.

Además, apenas el 19,11% consideró que tenía acceso completo al sistema financiero formal.

El problema también se refleja en las cifras del Banco Central del Ecuador citadas en el documento: al cuarto trimestre de 2025, el 29,7% de los adultos tenía un producto de crédito vigente, mientras que el acceso a productos financieros de captación era considerablemente mayor.

“La inclusión financiera no termina cuando una persona abre una cuenta. El siguiente reto es que pueda acceder a crédito formal cuando lo necesita, bajo condiciones transparentes, responsables y adecuadas a su realidad,” señaló Joaquín Dávalos, miembro fundador de Asocredi.

Deudas del chulco obligan a vender bienes y afectan la salud

Los efectos del endeudamiento informal no se limitan al pago de intereses.

Entre los usuarios consultados, el 35,56% reconoció que tuvo que vender algún bien para cubrir sus deudas, mientras que el 31,56% reportó afectaciones a su salud.

Los principales impactos identificados por la investigación incluyen:

El 36% señaló que las deudas afectaron su tranquilidad.

El 23,56% reportó problemas en sus relaciones familiares.

El 21,33% indicó que disminuyó el rendimiento de su negocio.

El 12% tuvo que solicitar otro préstamo para pagar una deuda anterior.

Entre quienes se atrasaron en sus pagos, el 58,04% tuvo que asumir recargos adicionales.

Asimismo, el 53,57% recibió llamadas insistentes y el mismo porcentaje reportó mensajes constantes de cobro.

Las visitas inesperadas, las exigencias de pago inmediato y los cobros frente a otras personas también aparecen entre las prácticas reportadas.

Además, el 24,67% de los usuarios manifestó haber sentido que podían hacerle daño si no pagaba.

El chulco se extiende a WhatsApp y aplicaciones digitales

La investigación advierte que el crédito informal está incorporando nuevos canales tecnológicos. Según Castellanos, las plataformas digitales multiplican el alcance del chulco y llevan sus métodos de intimidación a la hora de cobrar, por ejemplo, a un entorno más difícil de supervisar por las autoridades.

Aunque los prestamistas tradicionales continúan concentrando buena parte de las operaciones, el 11,74% de los contactos iniciales para obtener crédito informal ya se realiza mediante canales digitales.

El 28,22% de los encuestados afirmó conocer aplicaciones que ofrecen préstamos, mientras que el 25,56% señaló haber solicitado financiamiento mediante una aplicación o plataforma digital.

Entre quienes utilizaron estas plataformas, el 16,52% mencionó los intereses elevados como una de sus principales quejas, seguido de la mala atención, con el 15,65%.

“Es importante entender que no todo crédito digital es informal. El informe diferencia los servicios financieros formales de las aplicaciones que ofrecen préstamos sin autorización de las entidades de control,” agregó Dávalos.