Noboa anuncia nueva reducción del precio de gasolinas: Extra, Ecopaís y diésel 

La rebaja entrará en vigencia el 12 de noviembre de 2026.

El presidente, Daniel Noboa, anunció este 9 de noviembre, que las gasolinas Extra y Ecopaís, además del diésel, bajarán cinco centavos por galón desde el próximo 12 de noviembre de 2026.

El anuncio lo realizó a través de un mensaje en su cuenta de X en el que señaló que la medida busca beneficiar a las familias ecuatorianas.

La reducción acumulada desde julio

Según Noboa, con esta nueva rebaja los tres combustibles sumarán 19 centavos menos por galón desde julio.

El mandatario también afirmó que Ecuador se mantiene entre los tres países de la región con los precios más bajos de los combustibles.

El mes de octubre estos tres combustibles registraron una disminución de cuatro centavos en su valor con referencia al mes de septiembre.

Sin embargo, la gasolina Súper subió de precio en Ecuador en el mes de octubre. Su valor referencial pasó de USD 4,89 a USD 5,42 por galón.